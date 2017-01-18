В Сенате обсудили состояние информационной безопасности

Сегодня в Сенате состоялось обсуждение итогов реализации Концепции информационной безопасности Республики Казахстан до 2016 года. В мероприятии приняли участие сенаторы и представители заинтересованных государственных органов.

Открывая встречу, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Дарига Назарбаева отметила, что информационная безопасность является одним из долгосрочных и приоритетных направлений развития системы обеспечения национальной безопасности в целом.

Выступивший с докладом вице-министр информации и коммуникации Алан Ажибаев проинформировал депутатов об основных итогах реализации Концепции. В частности, он остановился на состоянии развития технологий и телекоммуникаций, обеспечении безопасности информационных систем, повышении доли отечественного контента в СМИ, а также совершенствовании нормативно-правовой базы.

Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Дмитрий Голобурда рассказал о дальнейших планах его ведомства по противодействию актуальным угрозам в информационной сфере.

В обсуждении приняли участие сенаторы М. Алтынбаев, Н. Абыкаев, И. Адырбеков, С. Джаксыбеков, Г. Ким. В ходе дискуссии поднимались вопросы разработки стратегических документов, призванных регулировать данную сферу в предстоящий период. Парламентарии интересовались решением проблемы технологического и кадрового обеспечения информационной безопасности, а также отдельными аспектами межведомственного взаимодействия по данному вопросу.

Завершая встречу, председатель Комитета Д. Назарбаева подчеркнула, что выработанные по итогам обсуждения рекомендации будут направлены в правительство, а также учтены в ходе дальнейшей законотворческой работы.