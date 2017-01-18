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Volvo займется каршерингом на мировом уровне

18 января 2017, 17:29

Основой для этой структуры станет шведская каршеринговая фирма Sunfleet.


Автопроизводитель Volvo Cars объявил о намерении создать новое подразделение, которое будет предоставлять услуги совместного использования авто. Основой для этой структуры станет шведская каршеринговая фирма Sunfleet, принадлежащая «Вольво» с 1998 года. На сегодняшний день у Sunfleet имеется около 50 тысяч подписчиков, в год совершается порядка 250 тысяч поездок.

С новым сервисом Volvo собирается выйти на общемировой рынок и расширить список предоставляемых услуг. О чем конкретно идет речь – станет известно в ближайшие месяцы. «Частное владение автомобилями никуда не исчезнет, но мы с позиции автопроизводителя понимаем, что масштабы частного владения будут сокращаться, и – что более важно – характер владения автомобилем будет меняться. В Швеции у нас уже имеется проверенная и приносящая прибыль концепция, и мы намерены расширить охват рынка, сделав ее глобальной», – заявил президент и генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон. Руководить новым подразделением будет Бодил Эрикссон, сейчас занимающий должность вице-президента по продукции, маркетингу и коммуникациям Volvo в США.

С развитием технологий беспилотного управления грань между традиционными сервисами такси и краткосрочной арендой автомобилей будет постепенно стираться, поскольку клиент в обоих случаях становится пассажиром. Volvo активно работает над собственным автопилотом: прошлой осенью автопроизводитель объявил о создании совместного предприятия с Autoliv Inc, которое займется программным обеспечением для роботизированных машин, а чуть ранее заключил альянс с Uber.

Текст: Александр Орехов
Фото: Volvo

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