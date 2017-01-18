Казахстанских комментаторов научат нести ответственность за свои высказывания в Сети

Для того, что выявлять и привлекать к уголовной и административной ответственности нарушителей в Сети, в проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций» внесена норма, согласно которой интернет-изданиям предлагается идентифицировать своих комментаторов, а также нести ответственность за оставленные пользователями комментарии, передает Kazpravda.kz.

«Статья 641. Нарушение законодательства Республики Казахстан об информатизации 1. Нарушение законодательства Республики Казахстан об информатизации, совершенное в виде: 7) Оказание услуги пользования общедоступным электронным информационным ресурсом, по размещению пользователем информации без идентификации пользователя и обеспечения хранения персональных данных, а также нарушение сроков хранения информации о пользователе общедоступного электронного информационного ресурса собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса; 8) непринятие собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса мер по обезличиванию персональных данных пользователя в нарушение пользовательского соглашения, а равно распространение персональных данных ограниченного доступа без согласия субъекта персональных данных», - приводится в рабочей таблице законопроекта.

Заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций РК Михаил Комиссаров на общественных слушаниях по законопроекту в Астане пояснил, что пользователей предлагается идентифицировать посредством SMS.

«Это предложение по внесению изменений в Кодекс административных правонарушений, в частности в статью 641, нарушение законодательства об информатизации. В ней будут содержаться требования к интернет-ресурсам. Для того чтобы пользователь мог оставить комментарий, он должен пройти процедуру аутентификации путем подтверждения через SMS. Пользователь будет идентифицироваться по номеру телефона. Придет на телефон код, который надо будет ввести на интернет-ресурсе, и потом можно оставить комментарий», - сказал Комиссаров.