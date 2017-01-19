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Джорджа Буша-старшего перевели в реанимацию, его жена госпитализирована

19 января 2017, 00:48

Супруги находятся в больнице в Хьюстоне, штат Техас.


Экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию, его жена Барбара также госпитализирована. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на офис бывшего президента, передает РИА Новости.

Бушу провели процедуры, он отдыхает. Его жена госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Супруги находятся в больнице в Хьюстоне, штат Техас.

Бушу, который возглавлял страну в 1989-1993 годах, 92 года, его супруге Барбаре — 91.

Алексей Богдановский.

Фото: AP Photo/ David J. Phillip.

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