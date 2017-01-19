Джорджа Буша-старшего перевели в реанимацию, его жена госпитализирована
19 января 2017, 00:48
Супруги находятся в больнице в Хьюстоне, штат Техас.
Экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию, его жена Барбара также госпитализирована. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на офис бывшего президента, передает РИА Новости.
Бушу провели процедуры, он отдыхает. Его жена госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Супруги находятся в больнице в Хьюстоне, штат Техас.
Бушу, который возглавлял страну в 1989-1993 годах, 92 года, его супруге Барбаре — 91.
Алексей Богдановский.
Фото: AP Photo/ David J. Phillip.
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