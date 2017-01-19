Джорджа Буша-старшего перевели в реанимацию, его жена госпитализирована

Супруги находятся в больнице в Хьюстоне, штат Техас.

Экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию, его жена Барбара также госпитализирована. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на офис бывшего президента, передает Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на офис бывшего президента, передает РИА Новости





Бушу провели процедуры, он отдыхает. Его жена госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Супруги находятся в больнице в Хьюстоне, штат Техас.





Бушу, который возглавлял страну в 1989-1993 годах, 92 года, его супруге Барбаре — 91.





Алексей Богдановский.



