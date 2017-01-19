Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Студент пригрозил преподавателю, что она не дойдет до дома

19 января 2017, 01:00

Напуганный преподаватель не стала вступать в конфликт и написала заявление в полицию.


Студент оскорбил нецензурной бранью преподавателя Алматинского Казахского Национального медицинского университета и пригрозил, что женщина может не дойти до дома, сообщает "Первый канал Евразия".

Так молодой человек решил заступиться за жену и сестру, которых должны были отчислить. Напуганный преподаватель не стала вступать в конфликт и написала заявление в полицию.

Как сообщили в департаменте внутренних дел Алматы, по данному факту сейчас проводится проверка.

Фото: kaznmu.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также