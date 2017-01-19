Студент пригрозил преподавателю, что она не дойдет до дома

Напуганный преподаватель не стала вступать в конфликт и написала заявление в полицию.

Студент оскорбил нецензурной бранью преподавателя Алматинского Казахского Национального медицинского университета и пригрозил, что женщина может не дойти до дома , сообщает " , сообщает " Первый канал Евразия ".





Так молодой человек решил заступиться за жену и сестру, которых должны были отчислить. Напуганный преподаватель не стала вступать в конфликт и написала заявление в полицию.





Как сообщили в департаменте внутренних дел Алматы, по данному факту сейчас проводится проверка.



