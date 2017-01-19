Студент пригрозил преподавателю, что она не дойдет до дома
19 января 2017, 01:00
Напуганный преподаватель не стала вступать в конфликт и написала заявление в полицию.
Студент оскорбил нецензурной бранью преподавателя Алматинского Казахского Национального медицинского университета и пригрозил, что женщина может не дойти до дома, сообщает "Первый канал Евразия".
Так молодой человек решил заступиться за жену и сестру, которых должны были отчислить. Напуганный преподаватель не стала вступать в конфликт и написала заявление в полицию.
Как сообщили в департаменте внутренних дел Алматы, по данному факту сейчас проводится проверка.
Фото: kaznmu.kz.
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