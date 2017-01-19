Без осадков будет в четверг в Казахстане
19 января 2017, 06:04
Местами - туман, на юге гололед, усиление ветра.
На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на севере, юге, в центре республики местами ожидаются небольшой снег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК..
Местами - туман, на юге гололед, усиление ветра.
В Акмолинской, Жамбылской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром Карагандинской, Алматинской области местами - туман, в Алматинской области в районе Жаланшаколь усиление ветра 18-23, ночью порывы 28 м/с. в Южно-Казахстанской, Кызылординской области местами ожидается туман, гололед.
В Алматы днем -2°, частично облачно.
В Астане днем -14° облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: CHEB.ru
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