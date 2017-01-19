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Без осадков будет в четверг в Казахстане

19 января 2017, 06:04

Местами - туман, на юге гололед, усиление ветра.


На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на севере, юге, в центре республики местами ожидаются небольшой снег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК..

Местами - туман, на юге гололед, усиление ветра.

В Акмолинской, Жамбылской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром Карагандинской, Алматинской области местами - туман, в Алматинской области в районе Жаланшаколь усиление ветра 18-23, ночью порывы 28 м/с. в Южно-Казахстанской, Кызылординской области местами ожидается туман, гололед.

В Алматы днем -2°, частично облачно.

В Астане днем -14° облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: CHEB.ru

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