Пол Маккартни подал в суд на Sony

Знаменитый британский музыкант, экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни подал в США в суд на музыкальное подразделение компании Sony, заявив, что намерен потребовать возвращения авторских прав на ряд композиций, написанных им в соавторстве с другим экс-членом "ливерпульской четверки" Джоном Ленноном (1940-1980), сообщает ТАСС





Речь идет о композициях, написанных в период с 1962 по 1972 годы, включая хиты "Across the Universe" и "I Want to Hold Your Hand", права на которые в 1985 году приобрел Майкл Джексон (1958-2009). После его смерти наследники певца продали их базирующемуся в США музыкальному издателю Sony/ATV Music Publishing.