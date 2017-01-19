СМИ: КНДР создала две межконтинентальные баллистические ракеты мобильного базирования
19 января 2017, 09:32
Эксперты считают, что пуски могут быть произведены в ближайшее время и приурочены к инаугурации Дональда Трампа.
КНДР создала две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) мобильного базирования, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.
"Ракеты смонтированы на подвижных пусковых установках, и поэтому их можно запустить в любое время и из любого места", - отмечает агентство.
По мнению опрошенных Рёнхап экспертов, пуски могут быть произведены в ближайшее время и приурочены к инаугурации нового президента США Дональда Трампа.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к народу заявил, что его страна находится на завершающем этапе подготовки к испытаниям МБР.
Фото: Naked Science
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