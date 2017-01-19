Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

СМИ: КНДР создала две межконтинентальные баллистические ракеты мобильного базирования

19 января 2017, 09:32

Эксперты считают, что пуски могут быть произведены в ближайшее время и приурочены к инаугурации Дональда Трампа.


КНДР создала две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) мобильного базирования, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.

"Ракеты смонтированы на подвижных пусковых установках, и поэтому их можно запустить в любое время и из любого места", - отмечает агентство.

По мнению опрошенных Рёнхап экспертов, пуски могут быть произведены в ближайшее время и приурочены к инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к народу заявил, что его страна находится на завершающем этапе подготовки к испытаниям МБР.

Фото: Naked Science

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также