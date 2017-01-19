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В зоопарке Шанхая умерли самка большой панды и ее детеныш

19 января 2017, 10:02

Панде Гого исполнился 21 год. Ее детеныш Хуашэн прожил всего 175 дней.


Самка большой панды по кличке Гого и ее детеныш Хуашэн скончались от болезни в зоопарке Шанхая, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Синьминь ваньбао".

Самка большой панды внезапно заболела 19 декабря 2016 года, а ее детеныш 23 декабря. Для лечения были вызваны самые лучшие ветеринары, однако, несмотря на все усилия врачей, животные скончались в последние дни перед Новым годом. По сообщению газеты, самка большой панды умерла из-за острого воспаления поджелудочной железы, а ее детеныш - от серьезных проблем с кишечником. Панде Гого исполнился 21 год, а ее детеныш прожил 175 дней.

Прибывшие в зоопарк специалисты Центра сохранения и изучения больших панд из юго-западной провинции Сычуань совместно с местными экспертами намерены собрать всю информацию о болезни животных, чтобы, как пишет газета, в будущем научиться предотвращать подобные ситуации.

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

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