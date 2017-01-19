«Барыс» со счетом 4:2 одержал победу над ХК«Металлург»

Старт матча в Новокузнецке показал, что совершенно неважно, каким был турнирный расклад до начала встречи . Совершенно неважно, как у команд складывались дела в последних двух-трёх, да даже одиннадцати играх. Есть только здесь и сейчас.





И в начале поединка хозяева, желая реабилитироваться перед своими болельщиками, были активней и напористей, что в итоге закончилось взятием ворот. Пропущенная шайба разбудила игроков «Барыса», и они стали прибирать инициативу в свои руки по всем показателям. Только удача продолжала улыбаться «Металлургу». Штанги и перекладины ворот в Новокузнецке сполна испытали на себе силу бросков астанчан. В условиях столь настойчивого невезения, несмотря на доминирование гостей, матч мог пойти по совершенно нелогичному пути развития. Однако в концовке второго периода Кори Тривино после сольного прохода всё же оставил не у дел и голкипера, и его верных подруг – штанги и перекладину. Этот гол эмоционально раскрепостил подопечных Эдуарда Занковца. И уже в первой половине третьего периода «Барыс» довёл счёт до более чем комфортного – 1:4. Дважды отличился вернувшийся в состав после травмы Роман Старченко, ещё одну шайбу на свой счёт записал капитан астанчан – Брэндон Боченски. Секундная потеря концентрации в конце матча позволила «Металлургу» ещё раз отличиться. Но это лишь немного подпортило статистику Кевину Пулену, который за время игры подал не одну заявку на очередное попадание в ТОП-10 эффектных спасений ворот. Далее «Барыс», как и все команды лиги, ожидает микро-перерыв на Матч Звёзд КХЛ. Затем казахстанская дружина отправится в заключительное выездное турне регулярного чемпионата по маршруту Хельсинки – Рига – Минск, пишет официальный сайт клуба.





«Металлург» Нк - «Барыс» - 2:4 - (1:0; 0:1; 1:3)





01:45 - 1:0 - Лебедев (Караваев)





36:16 - 1:1 - Тривино





43:48 - 1:2 - Старченко (Савченко) ГБ





46:53 - 1:3 - Боченски (Доус)





49:14 - 1:4 - Старченко (Михайлис, Шиннимин) ГБ





59:48 - 2:4 - Пархоменко (Лебедев)





Вратари: Хакимов – Пулен



