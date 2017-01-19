Комитет госдоходов разъяснил ситуацию по введению электронных счетов-фактур

Обязательная выписка счетов-фактур в электронной форме вводится поэтапно и по отдельным категориям налогоплательщиков.

В связи с тем, что в социальных сетях некоторые пользователи распространяются искаженную информацию о практике введения электронных счетов-фактур, Комитет государственных доходов МФ РК дал разъяснение, сообщает Zakon.kz.





Как поясняется, положения Налогового кодекса, предусматривающие выписку счетов-фактур в электронном виде, введены в действие с 1 июля 2014 года. При этом выполнение данной нормы осуществлялось на добровольной основе.





Обязательная выписка счетов-фактур в электронной форме вводится поэтапно и по отдельным категориям налогоплательщиков.





С 1 января 2016 года обязательства по выписке ЭСФ появились только у уполномоченных экономических операторов.





Согласно Таможенному кодексу, статус уполномоченного экономического оператора присваивается юридическому лицу уполномоченным органом в сфере таможенного дела путем выдачи свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов и признается на всей территории РК.





На сегодняшний день в Казахстане всего пять уполномоченных таможенных операторов. К ним относятся: АО «Рахат», ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс», АО «Евразиан Фудс», АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» и ТОО «RG Brands Kazakhstan»





С 11 января 2016 года обязательства по выписке ЭСФ возложены на налогоплательщиков, осуществляющих реализацию или вывоз с территории РК на территорию государств-членов ЕАЭС товаров из Перечня или товаров, код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и наименование которых включены в Перечень.





Перечень товаров, в отношении которых в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС, и размер таких ставок пошлин определен решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 года.





Указанный перечень находится в свободном доступе для всех участников внешне экономической деятельности на сайте КГД МФ РК (http://kgd.gov.kz/ru/content/reshenie-soveta-evraziyskoy-ekonomicheskoy-komissii-ot-14-oktyabrya-2015-goda-no-59-1).





С 1 июля 2016 года уполномоченные экономические операторы, таможенные представители, таможенные перевозчики, владельцы складов временного хранения и таможенных складов также должны выписывать ЭСФ.





С 1 января 2018 года - крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, с 1 января 2019 года – все плательщики налога на добавленную стоимость.





«Все этапы введения системы ЭСФ сопровождались разъяснением порядка исполнения требований указанной нормы», - отметили в КГД.

Разъяснительные работы велись совместно с НПП «Атамекен» в основном с налогоплательщиками, непосредственно подпадающими под действие требований законодательства.





При этом указывается, что с 2015 года отмечается рост количества предпринимателей, оформляющих счета-фактуры в электронном формате.





Так по состоянию на 1 января 2017 год зарегистрировано более 90 тыс. пользователей ЭСФ, которыми выписано 21,4 млн. электронных счетов-фактур на сумму 7,6 трлн.тенге. (2014г.- 116 304 ЭСФ, 2015г.- более 800 тыс.ЭСФ, 2016г. - более 20 млн.ЭСФ)





«Ярким примером эффективного использования ЭСФ является АО «Казахтелеком», которое 98% всех счетов-фактур оформило в электронном формате. Ежемесячная экономия компании на почтовые расходы составляет около 7 млн. тенге, на бумагу и техуслуги – 450 тыс.тенге», - отметили в комитете. - Кроме того, функционирование информационной системы электронных счетов-фактур фактически исключит существующие схемы уклонения от уплаты налогов с использованием услуг лжепредпринимателей».





Также подчеркивается, что данный рост обусловлен вступлением Казахстана в ВТО и, соответственно, возникновением обязательств по выписке ЭСФ налогоплательщиками, осуществляющими реализацию товаров из перечня товаров изъятия.







