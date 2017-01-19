Юлия Путинцева не смогла пройти в третий круг Australian Open

В матче второго круга казахстанка проиграла Елене Остапенко из Латвии.

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не смогла пройти барьер третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает сообщает Zakon.kz





В матче второго круга казахстанка проиграла Елене Остапенко из Латвии. Матч продлился час и 12 минут и завершился со счетом 3:6, 1:6.





На старте турнира Путинцева в двух сетах обыграла испанку Лару Аррубаррена-Веcино.





Australian Open - первый и самый жаркий турнир серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне с 16 по 29 января



