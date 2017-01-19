Жительница Мангистау отказалась от троих детей

Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Мангистауской области рассмотрено гражданское дело по иску государственного учреждения «Областная детская деревня семейного типа» к гражданке К. о лишении ее родительских прав в отношении троих несовершеннолетних детей. Сама мать, работающая на заправке в Шетпе, попросила суд рассмотреть дело без ее участия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отца у детей нет. В суде установлено, что ответчик не занимается воспитанием и содержанием детей, не заботится об их здоровье, не обеспечивает необходимые условия жизни для их физического, психического, нравственного и духовного развития.

В судебном заседании ответчик - мать детей К. иск признала и не возражала против лишения ее родительских прав, так как в настоящее время она не имеет возможности воспитывать и содержать своих детей. Женщина не имеет постоянного жилья, работает. С 2015 года дети, по решению управления образования, воспитываются в ГУ «Областная детская деревня семейного типа». Мать детей не посещала, но звонила по телефону, разговаривала с ними. Дело рассматривалось без ее участия, женщина просила суд об этом», - рассказала представитель Мангистауского областного суда Гаухар Нурханова.

Решением суда ответчик, по ее словам, лишен родительских прав. С матери будут взыскиваться алименты на содержание троих детей в размере ½ части ее заработка и (или) иного дохода. Решение не вступило в законную силу.