Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Астану пригласят членов сирийской оппозиции, присоединившихся к перемирию

19 января 2017, 19:06

Приглашают только тех, кто воевал в Сирии на земле и присоединился к мировому соглашению.


На переговоры по Сирии в Астане 23 января будут приглашены представители вооружённой оппозиции Сирии, которые присоединились к соглашению о перемирии от 29 декабря, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Есть критерий приглашения. Приглашаем тех, кто воевал на земле в Сирии и присоединился к соглашению от 29 декабря", — сказал он.

По словам Богданова, делегации будут по 10 человек от каждой организации, "от правительства и от вооружённой оппозиции, которые присоединились к соглашению, которые были потом подтверждены резолюцией 2336 Совета Безопасности ООН".

Фото Fotolia/ rm


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также