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В России могут появиться приемные семьи для пожилых

19 января 2017, 19:45

Новая практика может появиться в ближайшее время.


В Совете Федерации предполагают, что в ближайшее время в России будет развиваться практика взятия пожилых людей в приемные семьи, сообщила корреспонденту РИА Новости член комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова.

"Мы предполагаем, что в ближайшее время у нас будет развиваться и такая форма обслуживания, как приемная семья для пожилого человека. И у нас искреннее есть желание, чтобы люди, когда они становятся… более слабыми, более теми, кто нуждается в помощи, понимали, что их никто не обидит, что их поддержат", — сказала корреспонденту РИА Новости Бибикова на культурно – просветительский Форуме "Веков связующая нить".

Член комитета Совфеда также подчеркнула, что тему помощи пожилым людям необходимо поднимать на разных площадках.

В Общественной палате РФ в четверг стартовал культурно-просветительский Форум "Веков связующая нить". Участниками мероприятия стали общественные, политические и культурные деятели страны, представители диаспор. На форуме поднимаются такие проблемы, как сохранение культурного наследия, преемственность поколений, положение старшего поколения в обществе, а также проблемы межкультурного сотрудничества разных народов и государств.

Фото © Fotolia/ Sandor Kacso


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