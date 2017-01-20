Предупредить банкротство

Н. Ситникова,

судья СМЭС г. Астаны

Руководитель предприятия обязан принимать все возможные меры по предупреждению банкротства организации. Если его действия привели к неблагоприятным последствиям, он несет субсидиарную ответственность за доведение до банкротства.

В своем Послании Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев поставил цель достичь уровня стран, развивающихся в соответствии с глобальными экономическими тенденциями. Одним из направлений антикризисных и структурных преобразований Президентом обозначено совершенствование политики в области конкуренции и эффективного регулирования процессов банкротства и реабилитации неэффективных компаний.

Было дано поручение по разработке четких, понятных и максимально облегченных процедур банкротства для физических и юридических лиц.

Как показывает опыт, основной причиной банкротства предприятий, кроме иных факторов, служит неудовлетворительное руководство процессами. И в данном контексте Казахстан перенимает передовой мировой опыт, направленный на сохранение хозяйствующего субъекта в секторе экономики.

Под возможностью сохранения или восстановления платежеспособности следует понимать наличие комплекса реальных и продуктивных мер, предусматривающих оздоровление финансовой деятельности должника и осуществляемых на основе взаимного согласия между должником и кредитором или группой однородных кредиторов. Данные условия не распространяются на отсутствующих должников (установление фактического места нахождения которых невозможно). Тогда как ликвидация это крайняя мера, применяемая к должнику в том случае, если меры финансового оздоровления не дали результата.

В качестве одной из антикризисных мер с ноября 2015 года введен новый институт для процедуры оздоровления работы предприятия урегулирование неплатежеспособности, целью которого является своего рода примирение с кредиторами, которое осуществляет должник до обращения в суд с заявлением о применении реабилитационной процедуры и (или) признании должника банкротом.

При этом заявление об урегулировании неплатежеспособности должно содержать исчерпывающий пакет доказательств, подтверждающих неплатежеспособность. Одновременно при подаче такого заявления должник уведомляет всех своих кредиторов, так как именно кредиторы являются главными фигурами, от инициативы, участия и действий которых зависит судьба должника. Результатом такой процедуры могут быть оказание финансовой помощи, обмен долгов, распоряжение продукцией, поручительства, гарантии и т.д.

Реабилитация - институт, имеющий существенное значение для оздоровления экономики конкретного хозяйствующего субъекта, дающий ему возможность произвести расчеты с кредиторами при осуществлении нормальной текущей деятельности предприятия, но уже под надзором администратора.

Имеет место ускоренная реабилитация, которая применяется к должникам, в отношении которых нет производства о банкротстве или реабилитации, должник является коммерческой организацией и неплатежеспособен. План реабилитации составляется самим должником, и реестр требований не формируется. Требования кредиторов заявляются в течение месяца, опоздавшие включаются в реестр, но без права голоса.

Под понятием «несостоятельность» законодатель предусмотрел невозможность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, произвести расчеты по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, обеспечить уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, а также обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Под неплатежеспособностью предусмотрено отсутствие активов, за счет которых возможно исполнение обязательств, срок исполнения которых уже наступил в течение 12 месяцев.

Для сельскохозяйственных производителей неплатежеспособность определяется применительно к очередному циклу сезонности и исчисляется не ранее предшествующего года.

Сумма требований при подаче заявления о банкротстве определяется, исходя из денежного требования без учета штрафных санкций. При этом некоторые кредиторы, обращаясь в суд с заявлением о признании должника банкротом, приводят только факт нарушения обязательства. Тогда как следует первоначально проводить взыскание задолженности в судебном порядке, а также мероприятия по его исполнению. И только в случае, если данные мероприятия не дали ожидаемого результата, рассматривать вопрос обращения к процедуре банкротства.

Указные обстоятельства должны дать понять кредиторам, что возбудить процедуру банкротства не так легко.

Между тем признание долга должником не всегда говорит о его устойчивой несостоятельности и неплатежеспособности. Поэтому п. 2 ст. 58 Закона «О реабилитации и банкротстве» дает должнику возможность в случае вынесения судом решения об отказе в признании должника банкротом при необоснованности заявленных требований потребовать с заявителя возмещения убытков, понесенных таким заявлением.

Со дня вынесения решения о признании должника банкротом прекращаются все притязания, предъявляемые к нему. Они могут быть предъявлены только в рамках производства о банкротстве. При этом данное ограничение не распространяется на самого банкрота, выступающего истцом.

Очередность удовлетворения требований кредиторов определена законом. При этом передача залогового имущества залоговому кредитору проводится только после погашения им требований кредиторов первой очереди (заработная плата, ущерб здоровью, компенсации, отчисления в пенсионный фонд и т.д.).

С ноября 2015 года предусмотрена возможность перехода от процедуры банкротства к процедуре реабилитации (ст. 95-1). Временным и банкротным управляющим законодатель дал широкий круг полномочий: выявление сделок и имущества, оспаривание его текущей принадлежности, принятие мер к возврату и т.д.

По общему правилу руководитель предприятия должен принимать все меры по предупреждению банкротства. Но если его действия привели к неблагоприятным последствиям, предусмотрена субсидиарная ответственность руководителей предприятий за доведение предприятия до банкротства путем обязания внесения в банкнотную массу суммы задолженности. Основания к этому предусмотрены ст. 11 Закона.

К сожалению, законом не предусмотрен порядок, связанный с презумпцией виновности руководителя предприятия за утрату документов об имуществе предприятия, хотя такие случаи на практике весьма часты, особенно когда над предприятием нависает угроза банкротства. Конечно, это жесткая мера, но она вполне оправдана в текущих экономических условиях.