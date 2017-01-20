Важные изменения законодательства, которые ждут Республику Казахстан в 2017 году

Уголовное законодательство

Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 № 38-VI «О пробации»

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере организации и функционирования пробации и устанавливает понятие, цель, задачи, принципы, виды и формы осуществления пробации, а также правовой статус лиц, в отношении которых применяется пробация, и субъектов, ее осуществляющих.

Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 39-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пробации»

Пробация - система видов деятельности и индивидуально определяемых мер контрольного и социально-правового характера, направленных на коррекцию поведения лиц, категории которых определены законом, для предупреждения совершения ими уголовных правонарушений.

Государственная безопасность

Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 35-VI «О контрразведывательной деятельности»

Настоящий Закон определяет правовые основы контрразведывательной деятельности и систему гарантий законности ее осуществления.

Впервые на законодательном уровне закреплены правовые основы контрразведывательной деятельности. В законе установлены задачи и принципы контрразведывательной деятельности, обязанности и права субъектов контрразведки, к которым отнесены органы национальной безопасности, служба государственной охраны и служба внешней разведки, непосредственно подчиненной и подотчетной Президенту РК.

Закон предусматривает полномочия Главы государства по определению основных приоритетов и направлений контрразведывательной деятельности, установлению форм контроля за нею и порядка его осуществления.

Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 36-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контрразведывательной деятельности»

Изменения приняты в целях реализации подходов предусмотренных Законом «О контрразведывательной деятельности», а также устранения возникающих в связи с этим противоречий с действующими законодательными актами.

Поправками предусмотрено:

· Разграничение между контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельностью, с исключением из Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» положений, касающиеся контрразведки;

· Особенности начала досудебного расследования по материалам контрразведывательной деятельности;

· Право органа, уполномоченного на осуществление контрразведывательной деятельности, получать информацию от государственных органов и организаций в установленном порядке;

· Доступ контрразведки к сведениям, составляющим коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, с санкции прокурора;

· Меры по соблюдению принципов секретности и конспирации при осуществлении государственных закупок для нужд контрразведывательной деятельности, а также материально-техническому обеспечению органов, осуществляющих противодействие экстремизму и терроризму.

Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года № 28-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму»

Данные изменения вызвали широкий общественный резонанс.

Бурные обсуждения, после его принятия затронули в основном нормы обязывающие граждан осуществлять регистрацию по месту временного пребывания.

Подробно с информационными материалами можно ознакомиться на сайте ZAKON.KZ.

По замыслу законодателя целью изменений является совершенствование действующего законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, оборота оружия и регулирования миграции.

Изменения вносятся в ряд законодательных актов направленных на:

· Установление запрета на продажу оружия в готовом для стрельбы состоянии и особых требований к охранным организациям, обеспечивающим охрану объектов, на территории которых имеются оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества;

· Усиление контроля за оборотом оружия, порядком его хранения, в том числе осуществление особого порядка государственного контроля за субъектами предпринимательства, занятыми в сфере оборота гражданского, служебного оружия и боеприпасов, а также осуществления охранной деятельности;

· Усиление мер наказания за экстремизм и терроризм, в том числе за участие в международных террористических организациях и вооруженных конфликтах за рубежом;

· Установление запрета на деятельность религиозных групп и объединений, способствующих экстремизму и терроризму;

· Упрощение порядка проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий в сфере противодействия экстремизму и терроризму;

· Введение административной ответственности охранных структур и владельцев объектов, уязвимых в террористическом отношении, за несоблюдение законодательства о противодействии терроризму, а также за неисправность обязательных к использованию технических средств;

· Ограничение доступа к некоторым государственным услугам для лиц, нарушивших порядок регистрации физических лиц;

· Установление санитарных норм проживания в населенных пунктах;

· Уточнение оснований для выдворения иностранцев из страны в случае нарушения ими законодательства;

· Введение альтернативной подследственности в уголовно-процессуальном законодательстве по преступлениям в сфере незаконного оборота оружия, нелегальной миграции и наркобизнеса.

Изменения позволят повысить эффективность деятельности государственных органов и организаций по противодействию экстремизму и терроризму.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 909 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2000 года № 1176 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»

Миграция и занятость населения

Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 421-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам миграции и занятости населения»

Внесение изменений и дополнений в миграционное законодательство связано с новым этапом внутреннего развития страны и модернизацией социально-трудовых отношений.

Целью изменений является совершенствование правовых и организационных основ в области миграционной политики и политики в сфере занятости.

Изменения и дополнения, вносимые в ряд законодательных актов, позволят обеспечить:

в части этнической миграции:

- предоставление этническим казахам статуса оралмана вне зависимости от региона расселения;

- упрощение процедуры получения вида на жительство этническими казахами, предоставляя его на заявительной основе, без подтверждения платежеспособности, обратившись в миграционную полицию, независимо от категории визы;

- получение оралманами в рамках активных мер по содействию занятости социального пакета в случаях расселения либо переезда в регионы, определенные Правительством РК, в течение одного года со дня получения статуса оралмана (возмещение транспортных расходов, предоставление служебных жилищ либо комнаты в общежитии);

- установление ответственности оралманов по возвращению полученных ими мер государственной поддержки в случаях самостоятельной миграции по собственному волеизъявлению за пределы региона, определенного Правительством Республики Казахстан, в течение пяти лет либо отказа от приобретения гражданства РК;

в части внутренней миграции:

- установление региональной квоты приема переселенцев в порядке и условиях, определенных Правительством РК;

- получение переселенцами в рамках активных мер по содействию занятости социального пакета (возмещение транспортных расходов, предоставление служебных жилищ либо комнаты в общежитии);

- расширение возможности получения образования для сельской молодежи с предоставлением общежития путем перераспределения образовательных грантов в высших учебных заведениях и учреждениях технического и профессионального образования северных областей;

- совершенствование процедур привлечения иностранной рабочей силы, внутрикорпоративного перевода, порядка прибытия иностранной рабочей силы для самостоятельного трудоустройства;

- определение перечня приоритетных отраслей (видов экономической деятельности) и востребованных в них профессий для самостоятельного трудоустройства иностранных работников;

в части занятости населения:

- субсидирование затрат работодателей, создающих специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов;

Изменения внесены в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, Закон Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан», Закон Республики Казахстан «О правовом положении иностранцев», Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях», Закон Республики Казахстан «О занятости населения», Закон Республики Казахстан «О миграции населения» и другие НПА.

Государственная служба

Закон Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 33-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы»

Изменения приняты в соответствии с поручением Главы государства, данным на заседании Национальной комиссии по модернизации.

Нормы направлены на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере государственной службы, путем устранения правовых пробелов, коллизий, оптимизации и ускорения конкурсных процедур, а также приближения стандартов правоохранительной службы к стандартам государственной службы.

Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 октября 2016 года № 232 «Об утверждении Правил функционирования государственной информационной системы разрешений и уведомлений»

Правила содержат исчерпывающий состав функций государственной информационной системы разрешений и уведомлений в части автоматизации процессов лицензирования, разрешительной процедуры и уведомительного порядка.

Налоговое законодательство

Налоговая система претерпела ряд важных изменений за 2016 год!

Экспертами ИС «Параграф» подготовлен разъяснительный материал, который будут полезен, в том числе бухгалтерам, финансистам, специалистам налоговой сферы.

Национальный Банк

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213 «Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах»

Правила определяют порядок представления сведений о платежных услугах

Пересечение государственной границы РК

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 761 «Об утверждении Правил неоднократного пересечения Государственной границы Республики Казахстан вне выделенных воздушных коридоров без прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля для казахстанских воздушных судов, осуществляющих доставку людей, грузов и товаров с территории Республики Казахстан на искусственные острова, установки и сооружения, плавучие буровые установки, включая плавучие гостиницы, расположенные в водном пространстве над континентальным шельфом, либо с искусственных островов, установок и сооружений, плавучих буровых установок, включая плавучие гостиницы, на территорию РК»

Настоящие Правила устанавливают порядок неоднократного пересечения Государственной границы Республики Казахстан вне выделенных воздушных коридоров без прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля для казахстанских воздушных судов.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 759 «Об утверждении Правил осуществления контроля за казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе Республики Казахстан»

Принятые нормы направлены на осуществления контроля за казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе РК

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 760 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе»

Настоящие Правила распространяются на казахстанские и иностранные морские суда и казахстанские воздушные суда, в том числе суда на воздушной подушке, задействованные в операциях по недропользованию на континентальном шельфе Республики Казахстан.

Социальное обеспечение

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 752 «О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2017 года»

Размеры социальных выплат из ГФСС на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенные до 1 января 2017 года, выросли на 7% от размера получаемых социальных выплат.

Обязательное социальное медицинское страхование

Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года № 29-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования»

Изменения приняты в целях исполнения протокольного поручения Президента РК о перенесении сроков выплат по обязательному социальному медицинскому страхованию на 1 января 2018 года, а также реализации Государственной программы развития здравоохранения РК «Денсаулык» на 2016 - 2019 годы.

Изменения вносятся в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закон РК «Об образовании», Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» и другие НПА.

Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 406-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования»

Вносит изменения в: Экологический кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях и другие НПА.

Добровольно общественно полезная деятельность

Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 42-VI «О волонтерской деятельности»

Настоящий Закон устанавливает правовые основы, цели и задачи, принципы, формы и виды, а также меры поддержки волонтерской деятельности.

Предметом регулирования настоящего Закона являются общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением добровольной общественно полезной деятельности путем выполнения работ, оказания услуг на безвозмездной основе в формах и видах, предусмотренных настоящим Законом.

Визы

Совместный приказ и.о. Министра иностранных дел Республики Казахстан от 24 ноября 2016 года № 11-1-2/555 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 1100 «Об утверждении Правил оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия»

Жилищное строительство

Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 34-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции и государственной поддержки жилищного строительства»

Изменения направлены на приведение законодательства в области защиты конкуренции в соответствие со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития, а также меры государственной поддержки в сфере жилищного строительства.

Права детей

Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года № 501-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка»

Закон принят в целях реализации Послания Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», согласно которому Глава государства отметил, что «воспитание детей - это огромные инвестиции в будущее».

Изменения направлены на необходимость дальнейшего совершенствования законодательства и повышения благополучия детей в РК, создание условий по всестороннему воспитанию ребенка в семье.