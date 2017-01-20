К.Мами рассказал о работе по перераспределению полномочий между ветвями власти

Первые предложения от госорганов будут представлены в Администрацию Президента до конца недели.

На сегодняшнем совещании в Алматинской области по итогам отправления правосудия за 2016 год, выступил и ответил на вопросы присутствующих председатель Верховного суда, член Рабочей группы по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти Кайрат Мами , сообщает Zakon.kz





Председатель Верховного суда особо остановился на первых шагах деятельности рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, созданной Главой государства 11 января 2017 года.





- Как член рабочей группы, хочу проинформировать актив области и судей, что уже состоялось организационное заседание, имеется концептуальное видение решения отдельных вопросов в соответствии с установками Главы государства , - сказал Кайрат Мами. - В целом сложилось общее понимание о необходимости сохранения ключевых характеристик действующей политико-правовой системы с усилением ответственности Парламента и Правительства за состояние дел в стране. Планируемые меры будут направлены на усиление правового государства, укрепление системы сдержек и противовесов.





По словам главы судебной системы, первые предложения от республиканских государственных органов до конца недели будут представлены в Администрацию Президента для обобщения.





- Верховный суд тоже буквально вчера внес свое видение предстоящей реформы – говорит Мами. - Это наши подходы, прежде всего, по вопросам судоустройства и судопроизводства, взаимоотношений с Правительством, Парламентом, правоохранительными и другими государственными органами. Как он сообщил присутствующим, также предложены меры, связанные с дальнейшим совершенствованием законодательства в рамках реализации Плана Нации и рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития.