К.Мами рассказал о работе по перераспределению полномочий между ветвями власти
20 января 2017, 13:47
Первые предложения от госорганов будут представлены в Администрацию Президента до конца недели.
На сегодняшнем совещании в Алматинской области по итогам отправления правосудия за 2016 год, выступил и ответил на вопросы присутствующих председатель Верховного суда, член Рабочей группы по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти Кайрат Мами, сообщает Zakon.kz.
Председатель Верховного суда особо остановился на первых шагах деятельности рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, созданной Главой государства 11 января 2017 года.
- Как член рабочей группы, хочу проинформировать актив области и судей, что уже состоялось организационное заседание, имеется концептуальное видение решения отдельных вопросов в соответствии с установками Главы государства, - сказал Кайрат Мами. - В целом сложилось общее понимание о необходимости сохранения ключевых характеристик действующей политико-правовой системы с усилением ответственности Парламента и Правительства за состояние дел в стране. Планируемые меры будут направлены на усиление правового государства, укрепление системы сдержек и противовесов.
По словам главы судебной системы, первые предложения от республиканских государственных органов до конца недели будут представлены в Администрацию Президента для обобщения.
- Верховный суд тоже буквально вчера внес свое видение предстоящей реформы – говорит Мами. - Это наши подходы, прежде всего, по вопросам судоустройства и судопроизводства, взаимоотношений с Правительством, Парламентом, правоохранительными и другими государственными органами. Как он сообщил присутствующим, также предложены меры, связанные с дальнейшим совершенствованием законодательства в рамках реализации Плана Нации и рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития.
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