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Онлайн-трансляция церемонии инаугурации Дональда Трампа

20 января 2017, 20:46

Избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность в 23:00 по времени Астаны.


В Вашингтоне начинается церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Вступление в должность президента должно состояться в 23:00 по времени Астаны.

По традиции Трамп посетит Белый дом, где его встретит уходящий президент США Барак Обама. Затем новый американский лидер направится на Капитолийский холм, к зданию Конгресса, где он и примет присягу.

Обязательным пунктом церемонии инаугурации является речь президента, в которой он должен рассказать об основных направлениях своей политики.


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