Онлайн-трансляция церемонии инаугурации Дональда Трампа

В Вашингтоне начинается церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Вступление в должность президента должно состояться в 23:00 по времени Астаны.

По традиции Трамп посетит Белый дом, где его встретит уходящий президент США Барак Обама. Затем новый американский лидер направится на Капитолийский холм, к зданию Конгресса, где он и примет присягу.



