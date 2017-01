Школьный учитель: Уровень жизни за чертой бедности и нервного истощения

Одна из учительниц казахстанской школы высказалась о жизни и работе школьного преподавателя. Полный текст письма публикует Pandaland





"Меня всегда умиляли гневные посты большинства родителей в интернете или их прямые угрозы, когда обещают содрать с тебя деньги за моральный ущерб. Только вот сдирать-то нечего. Жизнь школьного учителя в Казахстане - это уровень жизни за чертой бедности и нервного истощения. Многие могут упрекнуть меня и назвать эту профессию БЛАГОРОДНОЙ! Но про благородство и высокие цели ты забываешь уже после первого года обучения", - пишет автор.





По ее мнению, в учителя должен человек с хорошим достатком и наличием огромного количества свободного времени, либо человек, который одинок и не собирается строить семью и воспитывать своих собственных детей.





"Мне 30 лет и я работаю преподавателем английского языка в общеобразовательной школе. У меня нет ни личной жизни, ни лишних денег и никакого удовлетворения от того, чем я занимаюсь. Учитель в Казахстане - это бесправное существо, которое пытается противостоять наглым ученикам, директору-самодуру и общему хаосу в системе образования" - говорит она.





Далее она пишет:





Начнем с детей. Когда я только попала в школу, то всеми силами пыталась их заинтересовать, у меня был совсем другой подход в отличие от учителей, которые кроме как "London is the capital of Great Britain" ничему другому не научили. Пришлось переводить любимые английские песни учеников вместе с ними, проделывать все упражнения в минимально сжатые сроки, чтобы на оставшиеся 15 минут они могли посмотреть популярный сериал с субтитрами. Результаты были налицо. Ученики приходили ко мне и просили поговорить с ним на английском. Их глаза горели!





Они молили меня увеличить время "интересного английского", а "тухляк" (слово, придуманное учениками) убрать. Под последним они имели в виду ужасные учебники отечественных авторов. Авторы были современные, но методика совершенно устаревшая. Такое чувство, что писали эти книги для дошкольников. Хотя я преподавала в старших классах.





Никто не исключает того, что дети бывают разными. Тем более необходимо учитывать подростковый возраст, гормоны и прочее. Поверьте, я очень понимающий учитель. Все же без "доведения до слез" не обошлось. И сделали это милые дочери, которые учатся в 9-м классе. Из-за того, что одна из учениц систематически опаздывала на уроки и эсемесилась во время занятий, при этом не имела никаких знаний, логическим завершением ее четверти была оценка "удовлетворительно". На что ее родители закатили эпический скандал на всю школу, грозя мне судом и прочими страшилками.





Директор, которая ранее вызывала во мне доверие, пригласила меня и попросила повысить оценку до четверки. "Ну зачем нам лишние проблемы? Папа у нее то со связями" - было сказано мне полушепотом в главном кабинете.





И в самом деле, что мы можем сделать против "БОЛЬШИХ" людей, которые покупают оценки своим отпрыскам. Остается только пожалеть и отпустить ситуацию. В следующую четверть, нарисованные четверки "умницы" дарили ей право вообще не появляться на моих занятиях. Слава богу, что большинство учеников получило нормальное воспитание дома и просто с пониманием отнеслось к такой вопиющей несправедливости.





Теперь про график работы. 24/7 - это наш девиз. Олимпиады, субботники, культпоходы, заполнение бумажек, звонки родителям, собрания - эти часы работы у нас не оплачиваются. Платят по факту отработанных часов и смешные бонусы, если берешь на попечение класс.





Комиссии - это вообще отдельная тема... Сборы на подарки делаются тихо, но с благоговением, чтобы лишний раз не трогали. Нашу школу винить не в чем. Извините, если никакого оснащения нет, денег на ремонт не выдают, техничкам платят 50 тысяч, то к чему придираться? А мы им еще и подарочки дарим. У самих же миллионы...





Единственная "привилегированная" каста - это сильные учителя предпенсионного возраста, у которых есть хоть некоторые радости от такого труда. Долгожданная пенсия, авторитет и хороший стаж, который дает возможность заниматься репетиторством - вот они бонусы.





Молодым же здесь нет никаких перспектив и роста. В этом году я увольняюсь и больше возвращаться в этот ад не хочу. Правда, дети не дают покоя... Говорят, что будут скучать, ну и я тоже. Но что поделать, одной любовью сыт не будешь.





Поэтому дорогие родители, прежде чем писать о нас плохо, побудьте на нашем месте. Вы и часа здесь не выдержите. А в конце месяца, получив жалкие гроши - расплачетесь. Не судите! Лучше научите своих детей состраданию к труду бедного казахстанского учителя!