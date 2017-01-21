Казахстанец принял участие в церемонии инаугурации Трампа
21 января 2017, 13:18
Казыбек поделился этим событием на своей странице в Instagram.
В торжественном параде на инаугурации президента США Дональда Трампа принял участие гражданин Казахстана Казыбек Ермегияев, который проходит обучение в военной академии США.
Казыбек поделился этим событием на своей странице в Instagram. Также известная казахстанская телеведущая Айгуль Мукей разместила пост на своей странице, заявив, что гордится соотечественником.
"Вчера на инаугурации Президента США – в торжественном параде принял участие Гражданин Республики Казахстан Казыбек Ермегияев – достойный сын своей семьи и нашей страны. Единственный казах принял участие в параде, как лучший студент за успехи в учебе, спорте, общественной жизни. Так держать, Казыбек", — подписала фото Мукей.
Торжественная церемония инаугурации нового президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне в пятницу. Для того чтобы увидеть ее собственными глазами, на центральный бульвар американской столицы — Национальную аллею — пришли, по разным оценкам, от 900 тысяч до 1 миллиона человек.
Источник: Sputnik
Фото: социальные сети
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