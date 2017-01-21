Поворот исполнения решения суда

При разрешении споров случается, когда исполненное решение суда первой инстанции отменяется и при новом рассмотрении суд приходит к выводу, что требования истца не подлежат удовлетворению. Именно в таких ситуациях, когда решение суда исполнено, а затем его отменил вышестоящий суд (апелляционный, кассационный) и при новом рассмотрении дела в иске отказано (полностью, частично), либо дело прекращено или иск оставлен без рассмотрения, производится поворот исполнения решения.

Поворот исполнения решения означает восстановление прав и законных интересов ответчика, нарушенных исполнением решения, которое в последующем было отменено.

Выделяются три условия, при которых возможен поворот исполнения решения: вступившее в законную силу решение суда исполнено полностью или частично; отмена в установленном порядке решения суда, которое было полностью или частично исполнено; при новом рассмотрении дела вынесено новое решение об отказе в иске полностью или в части, либо вынесено определение суда о прекращении производства по делу или об оставлении иска без рассмотрения.

Если указанные признаки имеют место, то истец обязан возвратить ответчику все взысканные с ответчика денежные средства, все предметы, ранее принадлежавшие ответчику и переданные истцу в ходе исполнения требований исполнительного документа, стоимость указанных предметов (в том случае если они уже потреблены истцом или утратили свои полезные свойства).

Не исключается, что поворот исполнения возможен в случае вынесения определения о прекращении производства по делу или определения об оставлении иска без рассмотрения. По исполненному судебному приказу, который был отменен, поворот исполнения производится по аналогии с решением суда.

Участникам процесса важно знать, что суд не вправе и не обязан по собственной инициативе разрешать вопрос о повороте исполнения решения, данный вопрос разрешается судом только на основании заявления ответчика. Ответчик вправе подать заявление о повороте до принятия нового решения. Обязательным условием подачи такого заявления является обязанность ответчика представить суду достоверные доказательства, подтверждающие, какая сумма взыскана с него по отмененному решению.

Важным моментом является то, что заявление о повороте исполнения решения суда подается в суд в пределах срока исковой давности, поскольку в заявлении по существу содержится материальное требование о возврате неосновательного обогащения. Исковая давность начинает течь со дня вступления в законную силу решения суда об отказе в иске, либо о прекращении дела или об оставлении иска без рассмотрения.

Поворот исполнения решения не допускается по делам, не связанным с передачей имущества или взысканием денежных средств. К примеру, по решениям о признании права на имущество, признании недействительным или расторжении договоров и т.д.

Рассматривая заявление о повороте исполнения отмененного решения суда, суд обязан исходить из того, что ответчик получил определенное имущество либо денежные средства на законных основаниях. В результате отмены решения суда и вынесения нового решения об отказе в иске полностью или в части ответчик неосновательно обогатился за счет другого лица (истца). Поэтому, подлежат применению нормы Гражданского кодекса, регулирующие обязательства вследствие неосновательного обогащения. В соответствии с подпунктом 3) статьи 960 Гражданского кодекса не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленное гражданину, при отсутствии недобросовестности с его стороны, в качестве средства для существования (заработная плата, авторское вознаграждение, пенсия, алименты, возмещение вреда жизни или здоровью и т.п.) и использованные приобретателем.

Если же в судебном заседании будет установлена недобросовестность истца (предоставление подложных доказательств, явившихся основанием для удовлетворения иска), то полученные суммы по отмененному решению суда подлежат взысканию в порядке поворота исполнения решения суда.

По результатам рассмотрения заявления суд выносит определение, которое может быть обжаловано, опротестовано в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным. После вступления определения суда о повороте исполнения в законную силу суд на его основании выдает исполнительный лист, который исполняется по общим правилам исполнительного производства.

Г.О.Алимбаева

Судья специализированного межрайонного

Экономического суда г.Астаны