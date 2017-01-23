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В Таджикистане избавляются от толстых милиционеров

23 января 2017, 01:07

Министр не уточнил, какого оптимального роста и веса должен быть сотрудник правоохранительных органов.


Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода распорядился «привести в порядок соотношение веса и роста» милиционеров, передает Росбалт.

«Еще два месяца назад я распорядился привести в норму вес сотрудников милиции. Ведь когда милиционер начинает толстеть, то его работоспособность уменьшается. Вес сотрудника милиции должен соответствовать международной таблице соотношения возраста и роста», — приводит его слова агентство Avesta.

При этом министр не уточнил, какого оптимального роста и веса должен быть сотрудник правоохранительных органов.

Следить за выполнением поручения будет специальная комиссия.

Фото © СС0 Public Domain


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