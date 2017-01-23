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Новости за сегодня

Неустойчивая погода ждет казахстанцев в понедельник

23 января 2017, 06:01

Местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра.


На территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется не устойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра.

В Акмолинской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, метель, местами сильная.

В Алматинской области усиление ветра днем 15-20 м/с, в районе Жаланшаколь 20-25 м/с, ночью местами - туман. В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Южно-Казахстанской области местами – туман, гололед, усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 25 м/с.

В Атырауской области местами – метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами - метель, усиление ветра 15-25 м/с.

В Кызылординской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской области местами – метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области - усиление ветра 15-20, местами порывы 25 м/с, местами – метель, туман, гололед.

В Алматы днем 2°, облачно.

В Астане днем -9° преимущественно ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: garagebiz.ru

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