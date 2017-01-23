В Астане отменены занятия в школах
23 января 2017, 07:30
Занятия отменили в связи с погодными условиями.
23 января в Астане отменены занятия в школах, сообщает Zakon.kz, со ссылкой на Управление образования Астаны.
Занятия отменили в связи с погодными условиями.
"В связи с усилением ветра, занятия для учащихся 1-4 классов первой смены отменяются", - говорится в сообщении.
Фото: Известия Мордовии
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