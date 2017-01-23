Землетрясение произошло в 626 км от Алматы
23 января 2017, 08:27
Магнитуда MPV 4.6.
23 января в 07:40 времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
"Эпицентр землетрясения расположен в 626 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 39.08° с.ш. 71.83° в.д. Глубина 0-5 км", - говорится в сообщении.
Сведений об ощутимости нет.
Фото: Arnapress.kz
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