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Землетрясение произошло в 626 км от Алматы

23 января 2017, 08:27

Магнитуда MPV 4.6.


23 января в 07:40 времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

"Эпицентр землетрясения расположен в 626 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 39.08° с.ш. 71.83° в.д. Глубина 0-5 км", - говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости нет.

Фото: Arnapress.kz

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