Пять авиарейсов задержаны в аэропорту Алматы
23 января 2017, 11:33
Отмененных нет.
По состоянию на 22/01-23/01 08:00 ч в Международном аэропорту Алматы задержаны пять авиарейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.
1 KC971 Алматы-Шымкент (м/у Шымкента) Эйр Астана
2 DV731 Алматы-Актау (позднее прибытие самолета) Скат
3 T5716 Алматы-Ашгабад (позднее прибытие самолета) Турменистан Эйрлайнз
4 KL405 Алматы-Астана-Амстердам (позднее прибытие самолета) КЛМ
5 Z92105 Алматы-Атырау (позднее прибытие самолета) Бек Эйр
Отмененных: нет
В настоящий момент в аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 100 м,горизонтальная 350 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.
Фото: 365info.kz
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