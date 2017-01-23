Астанинский процесс: кто и за каким столом будет сидеть - до сих пор неизвестно

Формат сирийских переговоров в Астане до сих пор не определен. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





За каким столом и напротив кого будут сидеть представители сирийской вооруженной оппозиции станет известно к 13:00. На данный момент этот вопрос не урегулирован.





Напомним, накануне, представители оппозиционных сил Сирии заявляли, что не сядут напротив делегатов правительственных войск Башара Асада.





«Это будет видно в 13:00. Мы, как принимающая сторона, надеемся на их максимально результативное проведение переговоров. Сейчас вопрос обсуждается: кто, как и за каким столом будет сидеть. Я думаю, что это будет ясно, когда начнутся переговоры, - рассказал Василенко. - Мы со своей стороны делаем все, чтобы конструктивный диалог состоялся. Что касается продления переговоров, все зависит от итогов переговоров и от необходимости, которую определят сами участники переговоров и страны гаранты. Мы со своей стороны готовы всячески этот процесс поддерживать».





При этом вице-министр отметил, что Казахстан не гонится за дивидендами. А причина, по которой Нурсултан Назарбаев поддержал президентов Сирии, Турции и России в проведении переговоров в республике – желание «внести свой вклад в прекращение кровопролитной войны».





«Мы, конечно же, рассчитываем, что это будет способствовать и укреплению нашего статуса, хотя это не главное для нас, - добавил он. - Как известно, Казахстан с января этого года является членом Совета безопасности ООН и на протяжении следующих двух лет будет работать в составе этого важного и главного политического органа ООН. И, естественно, мы ожидаем, что итоги переговоров в Астане будут отражаться и на ходе нашей работе в Совете безопасности ООН», - сказал Роман Василенко.





Он также отметил, что так называемый «астанинский процесс» не является альтернативной женевским переговорам по Сирии, а скорее это вспомогательное мероприятие для достижения результатов.





«В целом, Казахстан исходит из того, что предстоящая встреча в Астане создаст необходимые условия для всеобъемлющего решения сирийского конфликта в рамках Женевских переговоров под эгидой ООН. В этой связи еще одним принципиальным моментом в нашем отношении к этим переговорам в Астане является то, что мы не рассматриваем их как альтернативу Женевским переговорному процессу, а наоборот, считаем одним из дополняющих его элементов».





Татьяна Ковалева, Астана