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Казахстан может закрепить за собой глобальную роль дипломатического посредника - эксперты

23 января 2017, 13:07

Эксперты высказали свое мнение по сирийским переговорам в Астане.


Казахстан может закрепить за собой глобальную роль дипломатического посредника, заняв нишу, которая в свое время принадлежала Финляндии, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, сообщает Zakon.kz

"Роль Казахстана в проведении межсирийских переговоров прежде всего посредническая. Казахстан может занимать позицию "честного брокера", не будучи вовлеченным в сирийский конфликт и поддерживая дружеские отношения со всеми центрами силы. Казахстан может закрепить за собой глобальную роль дипломатического посредника, заняв нишу, которая в свое время принадлежала Финляндии", - сказал И.Тимофеев.

По его мнению, сам процесс межсирийских переговоров будет сложным. "Здесь и проблемы координации планов Москвы, Анкары и Тегерана. И внутрисирийские разногласия. И неопределенность роли США. Но сам факт таких переговоров - новая политическая реальность, которую трудно было себе представить еще год назад. Это редкий случай, когда столь серьезные вопросы решаются без непосредственного участия западных стран", - отметил эксперт.



Другой эксперт - научный сотрудник Центра изучения международных процессов (CIDOB) (Барселона) Николас де Педро отметил, что нам всем еще предстоит узнать, смогут ли эти переговоры заложить основу для устойчивого прекращения огня в Сирии. "То, что переговоры проводят в Казахстане, безусловно, это значительный дипломатический успех. Астана укрепляется в своей роли уважаемого и надежного посредника, способного принять у себя сложные переговоры, а также обладающего дипломатическими навыками и способностями с тем, чтобы стимулировать процесс выхода из дипломатических тупиков", - сказал Николас де Педро.







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