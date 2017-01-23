Казахстан может закрепить за собой глобальную роль дипломатического посредника - эксперты

Казахстан может закрепить за собой глобальную роль дипломатического посредника, заняв нишу, которая в свое время принадлежала Финляндии, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев , сообщает , сообщает Zakon.kz





"Роль Казахстана в проведении межсирийских переговоров прежде всего посредническая. Казахстан может занимать позицию "честного брокера", не будучи вовлеченным в сирийский конфликт и поддерживая дружеские отношения со всеми центрами силы. Казахстан может закрепить за собой глобальную роль дипломатического посредника, заняв нишу, которая в свое время принадлежала Финляндии", - сказал И.Тимофеев.





По его мнению, сам процесс межсирийских переговоров будет сложным. "Здесь и проблемы координации планов Москвы, Анкары и Тегерана. И внутрисирийские разногласия. И неопределенность роли США. Но сам факт таких переговоров - новая политическая реальность, которую трудно было себе представить еще год назад. Это редкий случай, когда столь серьезные вопросы решаются без непосредственного участия западных стран", - отметил эксперт.







