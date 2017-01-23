На празднование Нового года казахстанцы потратили 920,8 млрд тг

Официальный средний чек на одного городского жителя достиг 91 тыс тг, +28,9 тыс. тг за месяц.

Предновогодний закуп казахстанцев достиг 920,8 млрд тг. Каждый горожанин оставил в магазинах и на рынках в среднем 91 тысячу тенге - это на 37,6% больше ноябрьских средних чеков





По итогам декабря объемы официальной розничной торговли достигли 920, 8 млрд тг - это на 37,6% больше, чем в ноябре, и на 16,7% больше, чем в декабре 2015 года.

Почти 40% пришлось на мегаполисы (Алматы - 243,7 млрд тг, +36,2% к ноябрю, Астана - 110,5 млрд тг, сразу +88,6% к ноябрю - самый высокий прирост по РК). Еще 10,3% пришлось на ВКО (94,9 млрд тг, +48,7% за месяц).



Официальный средний чек на одного городского жителя достиг 91 тыс тг, +28,9 тыс. тг за месяц.

Наиболее значительна разница по сравнению с ноябрем в Астане (сразу +59,1 тыс. тг за месяц, до 125,9 тыс. тг на жителя) и Алматы (+37,7 тыс. тг, до 141,9 тыс. тг на горожанина).









Непродовольственные товары заняли в розничной корзине 588 млрд тг из 920,8 (63,8%). На продовольственные пришлось всего 333 млрд тг (36,2%).



