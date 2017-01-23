На празднование Нового года казахстанцы потратили 920,8 млрд тг
Официальный средний чек на одного городского жителя достиг 91 тыс тг, +28,9 тыс. тг за месяц.
Предновогодний закуп казахстанцев достиг 920,8 млрд тг. Каждый горожанин оставил в магазинах и на рынках в среднем 91 тысячу тенге - это на 37,6% больше ноябрьских средних чеков, сообщает Ranking.kz
Всего по итогам 2016 года казахстанцы оставили в розничных точках продаж 7,66 триллиона тенге. В деньгах это на 20,3% больше, чем в 2015 году.
В то же время, физический объем розничного оборота, без учета влияния изменения цен, вырос всего на 0,9% год-к-году. Однако даже небольшой прирост возвращает сегменту положительную динамику. Для сравнения, в 2015, несмотря на рост в деньгах на 5,8%, физический торговый оборот сократился на 0,4%.
В розничной торговле растет доля юрлиц: так, 53,8% продаж, против 52,4% в 2015 году, пришлось на торговые предприятия, и всего 46,2% - на ИП, в том числе - работающих на рынках.
Фото: drive2.com
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