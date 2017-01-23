В Актау врач-невропатолог признал лежачего больного трудоспособным

Очередной нелицеприятный случай произошел на днях, о нем рассказал Владимир Шляховой. В начале января он обратился в городскую поликлинику №1 с острыми болями в пояснице, ноге и бедренном суставе, сообщает Tumba.kz





Врач-невропатолог подтвердил опасения пациента – воспаление седалищного нерва, то есть ишиас. Болезнь коварная, лечится долго, часто приводит к инвалидности. Но, как ни странно, практически никакого лечения доктор не назначил. Вернее, назначил из многочисленных процедур физиотерапии, рекомендованных при таком недуге, только иглоукалывание.





- Меня насторожило, что врач дал направление не в процедурный кабинет поликлиники, а отправил куда-то в 12 микрорайон. За свою долгую жизнь я почти не болел, и в этом городском лечебном учреждении был еще в детстве, когда меня искусала собака. Поэтому, превозмогая боль, все же поехал на другой день по указанному адресу. Каково же было мое удивление, когда здесь я увидел все того же доктора и прейскурант медицинских услуг. Мои процедуры стоили пять тысяч за один сеанс, а их требовалось по назначению 10-15. Тогда я понял, что это частная клиника того самого невропатолога, где он предлагал свои услуги.





Во-первых, добираться в 12 микрорайон Владимиру Ивановичу было далеко, учитывая острую боль и трудности передвижения. Во-вторых, цены кусаются. И главное, не каждый рискнет связываться с подобным методом воздействия на воспаленный нерв. Такое лечение должен проводить профессионал, потому что это традиционная китайская методика, и не каждый специалист в Китае владеет ею в совершенстве, а здесь и подавно. Любой промах мимо нужной точки может повлечь частичный или полный паралич. По понятным причинам пациент решил воспользоваться другими способами лечения, с чем и обратился к вышеназванному невропатологу.





- Однако врач ответил: раз ты отказался от иглоукалывания, то лечись просто так: постельный режим. Мол, все равно это процесс долгий – несколько месяцев. Мне пришлось ограничиться лишь продлением больничного листа, а за помощью обращаться к другому доктору, потому что боли нестерпимые – ни сесть, ни лечь, ни встать, по ночам места не найти.





В назначенный срок больной пришел на прием, чтобы закрыть бюллетень и открыть новый – таковы правила. Но врач отказался продлевать больничный, признав пациента трудоспособным, хотя прошло всего две недели с момента обращения. За весь период лечения врач не назначил ни одного анализа, не отправил человека на рентген. На снимок МРТ, который пациент сделал по собственной инициативе, он даже не взглянул. На каком основании больной был признан здоровым – непонятно. Как за пятнадцать дней можно избавиться от такого заболевания? Притом, сам невропатолог прежде утверждал, что выздоровление обычно наступает примерно через полгода. Что же изменилось с тех пор? На чем основано такое неожиданное решение? Нет анализов и других исследований, а также заключения ВКК, которые это подтверждали бы.





Надо отдать должное заместителю главного врача Алтынгуль Коптлеуовой, которая оперативно отреагировала и, как положено профессионалу, нашла выход из создавшегося положения. Она посоветовала Владимиру Ивановичу безотлагательно оправиться на прием к другому врачу, подтвердив, что заболевание нешуточное, требующее интенсивного и продолжительного лечения, и что ни о каком выходе на работу не может быть и речи – больной ишиасом физически не сможет этого сделать. Отдельное спасибо нужно сказать дежурному врачу Кристине Мухе. Тщательно обследовав пациента, внимательно выслушав, ответив на интересующие вопросы, она назначила другого невропатолога. Терапевт выписала больничный лист и сама его оформила, видя, что больному тяжело передвигаться и что держится он из последних сил.





Поговорить конструктивно с прежним лечащим врачом не получилось. Диалог вышел скомканным, порой переходящим на высокие ноты. Доктор стал оправдывать свое решение о трудоспособности Шляхового некими сомнениями и настаивать, что никакого конфликта нет. Но что тогда есть? Пациент доволен таким исходом дела? Налицо профессиональный подход к обязанностям? Если бы это было так, то не возник бы подобный инцидент. Как можно черное выдавать за белое? Также доктор заявил, что неприятный разговор отражается на его нервах. Но легко рассуждать здоровому человеку об испорченном настроении в то время, когда больному пришлось чуть ли не ползком добираться до поликлиники, испытывая при этом невыносимую боль, чтобы отстоять свое право на медицинские услуги.