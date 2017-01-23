Джейкобс уповает на фанатов

"Это тяжелейший бой в моей карьере, и мы должны работать усердно, чтобы добиться победы. У меня есть преимущество домашней площадки. У него также будет много фанатов, но я из Нью-Йорка, и понятно, за кого будут болеть ньюйоркцы. Я из Бруклина, и жители Нью-Йорка освистают тебя (Головкина — прим.), если не будешь хорошо боксировать. Мои люди встанут за меня стеной", — заявил Джейкобс в интервью сайту Boxingscene.com.





Американец также пообещал проявить в бою с GGG все свои лучшие качества, использовав "всю свою силу, чтобы свести к минимуму силу Головкина". По мнению обозревателя сайта FirstClassBoxing.com Джейка Коллинса, последнее намерение Джейкобса более похвально, нежели расчет на зрительскую поддержку: по мнению этого эксперта, у Джейкобса нет шансов в схватке с GGG, если она затянется слишком долго. "Джейкобсу не удастся победить Головкина в 12 раундах, — убежден Коллинс. — Есть одна очень рискованная тактика, но это его единственный шанс: как ранее предлагал Энди Ли (ирландский боксер-средневес — прим.), Джейкобсу нужно готовиться к бою в 3-4 раунда. Только в ранних раундах он может побить Головкина". Эксперт объясняет наличие шансов у Джейкобса в ранних раундах боя с GGG тем, что Головкин обычно "медленно начинает бой, используя свой атлетизм и работу корпуса". При этом Коллинс отмечает, что казахстанец также хорошо контратакует, потому проблем Джейкобсу не избежать даже в том случае, если он с начала боя обрушит на Головкина град ударов.





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