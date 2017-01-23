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Кабриолет Ford Mustang обновился следом за купе

23 января 2017, 15:54

Спустя несколько дней после презентации обновленного масл-кара Ford Mustang, американский концерн рассекретил открытую версию модели.


Модернизированный кабриолет полностью повторяет внешность автомобиля с фиксированным верхом, за исключением задней части кузова, которая выглядит чуть более плоской. Под ней скрывается пространство для складной крыши. Из-за нее же багажник кабриолета получился не таким широким и вместительным.

Как и в случае с купе, производитель предлагает для Ford Mustang Convertible широкие возможности индивидуальной настройки при помощи дополнительных опций. Среди них три дополнительных цвета окраски кузова (синий Kona Blue, оранжевый Orange Fury и темно-бордовый Royal Crimson), 12 дизайнов колесных дисков и тому подобное.



Следом за купе кабриолет лишился базового двигателя V6 и стал доступен только с 2?3-литровой «турбочетверкой» EcoBoost и 5-литровым V8. Производитель обещает, что отдача этих моторов увеличится, а динамические характеристики спорткара – улучшатся, но пока не приводит никаких официальных цифр.

Дорестайлинговый Mustang с «турбочетверкой» выдавал 310 лошадиных сил и 433 Нм, а модель с V8 — 526 лошадиных сил.

Наконец, набор оснащения кабриолета расширился за счет внушительного пакета опций безопасности – от системы автоматического экстренного торможения до ассистента поддержания рядности движения. Более мягкую езду обеспечивают адаптивные амортизаторы MagneRide, доступные за доплату (входят в опциональный пакет Performance Pack).

Продажи открытого масл-кара стартуют осенью 2017 года.


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