Кабриолет Ford Mustang обновился следом за купе

Модернизированный кабриолет полностью повторяет внешность автомобиля с фиксированным верхом, за исключением задней части кузова, которая выглядит чуть более плоской. Под ней скрывается пространство для складной крыши. Из-за нее же багажник кабриолета получился не таким широким и вместительным.





Как и в случае с купе, производитель предлагает для Ford Mustang Convertible широкие возможности индивидуальной настройки при помощи дополнительных опций. Среди них три дополнительных цвета окраски кузова (синий Kona Blue, оранжевый Orange Fury и темно-бордовый Royal Crimson), 12 дизайнов колесных дисков и тому подобное.









Следом за купе кабриолет лишился базового двигателя V6 и стал доступен только с 2?3-литровой «турбочетверкой» EcoBoost и 5-литровым V8. Производитель обещает, что отдача этих моторов увеличится, а динамические характеристики спорткара – улучшатся, но пока не приводит никаких официальных цифр.

Дорестайлинговый Mustang с «турбочетверкой» выдавал 310 лошадиных сил и 433 Нм, а модель с V8 — 526 лошадиных сил.

Наконец, набор оснащения кабриолета расширился за счет внушительного пакета опций безопасности – от системы автоматического экстренного торможения до ассистента поддержания рядности движения. Более мягкую езду обеспечивают адаптивные амортизаторы MagneRide, доступные за доплату (входят в опциональный пакет Performance Pack).

Продажи открытого масл-кара стартуют осенью 2017 года.



