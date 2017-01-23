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В Индии родился ребенок с четырьмя ногами

23 января 2017, 17:04

Ребенок находится в стабильном состоянии.


В индийском городе Беллари, штат Карнатака, родился мальчик с четырьмя ногами и двумя парами гениталий. Родители ребенка называют своего сына "подарком богов" и говорят, что готовы ухаживать за ним столько, сколько потребуется. Причина мутации плода неизвестна, сообщает Вести.ру со ссылкой на Times Of India.

У матери мальчика уже есть трехлетний здоровый сын. По словам 23-летней Лалитаммы, сначала она хотела забрать младенца домой, но затем врачи уговорили ее отдать ребенка в одну из местных больниц для дополнительного обследования.

Женщина говорит, что ее семья бедная, и у них нет средств на лечение. Тем не менее, в настоящий момент, малыша с четырьмя ногами обследуют медики. Они говорят, что ребенок находится в стабильном состоянии.

Впрочем, по словам индийских педиатров, это один из самых сложных случаев, с которым им доводилось сталкиваться.

Фото: indiatimes.com

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