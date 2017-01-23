Д.Абаев рассказал, сколько казахстанских девушек с 2010 года вышло замуж за китайцев

Лишь только 34 девушек из нашей страны за 6 лет вышли замуж за этнических китайцев.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на своей странице в Facebook обнародовал статистику по бракам казахстанцев с китайцами, передает Zakon.kz





По его словам, он наткнулся на информацию, которую предоставил Комитет по статистике и посчитал, что данная информация будет интересна читателю.





"Исходя из данных за период с 2010 года по апрель месяц 2016 года, за граждан КНР вышли замуж 253 жительниц Казахстана. 190 казашек из этого списка связали свою судьбу с парнями своей же национальности которые проживают в Китае. Лишь только 34 девушек из нашей страны за 6 лет вышли замуж за этнических китайцев.

И так же, за эти 6 лет 277 мужчин из Казахстана связали себя узами брака с гражданками КНР. Из них 244 парня женились на казашках, которые проживают в Китае", - отметил глава министерства информации и коммуникаций РК.





Напомним. что на прошлой неделе Казнет взбудоражила новость о том, что китайцы из Пекина яро интересуется браками с казахстанскими девушками. В астане даже организовали стихийный митинг, предлагая лишать наших девушек гражданства за брак с этническим китайцем.



