Лондонские кинокритики объявили "Ла-ла Ленд" фильмом года

Награды Лондонского кружка кинокритиков вручаются с 1981 года.

Главная премия Лондонского кружка кинокритиков - за лучший фильм - досталась голливудскому мюзиклу Дэмиена Шазелла "Ла-ла Ленд", уже отмеченному сразу семью кинопремиями "Золотого глобуса", передает Русская служба ВВС.

Одна из самых титулованных французских актрис Изабель Юппер получила две премии лично: за главную роль в драме "Будущее" и за вклад в киноискусство. Ранее на "Золотом глобусе" отметили наградой ее роль в ленте Пола Верховена "Она".

Лучшей британской актрисой года стала Кейт Бекинсейл, британским актером - Эндрю Гарфилд.

Приз за лучшую главную мужскую роль получил Кейси Аффлек, снявшийся в фильме "Манчестер у моря".

Лучшим британским фильмом года стала социальная драма Кена Лоуча "Я, Дэниэл Блейк". Этот фильм номинирован на четыре премии BAFTA, которые вручаются в середине февраля.

Венгерский постановщик Ласло Немеш признан режиссером года за ленту "Сын Саула".

Лучшим неанглоязычным фильмом, по версии Лондонского кружка кинокритиков, стал немецкоязычный "Тони Эрдманн", действие которого происходит в Бухаресте.

Как и в случае с "Золотым глобусом", обозреватели предрекают многим актерам и фильмам из числа награжденных в Лондоне успех на премии "Оскар" в конце февраля.

Победители премии Лондонского кружка критиков с 1981 года определяются путем опроса более 120 его членов.