Мед и фруктовый сок признали опасными для здоровья
24 января 2017, 07:56
Американские ученые оценили влияние двух типов сахара на метаболизм и сосуды.
Кукурузный сироп, мед и свежевыжатый фруктовый сок могут быть опасны для здоровья. Содержащаяся в них фруктоза повышает риск ожирения, сосудистых заболеваний и повреждения печени сильнее, чем глюкоза, передает Росбалт.
Американские ученые оценили влияние двух типов сахара на метаболизм и сосуды. Они провели эксперимент на самках крыс. Грызуны получали с пищей раствор глюкозы (продукта расщепления углеводов) либо фруктозы, которая содержится во фруктах и фруктовых соках. Растворы крысам давали в течение восьми недель, что эквивалентно шести годам жизни человека.
Контрольная группа грызунов пила обычную питьевую воду. Исследование показало, что обе группы, которым давали растворы, потребляли больше калорий по сравнению с контрольной группой. Общий уровень потребления калорий был выше в группе грызунов, получавших раствор глюкозы.
Несмотря на это, масса тела существенно увеличилась только у крыс, которым давали раствор фруктозы. Кроме того, у этих грызунов заметно повысился уровень триглицеридов, увеличился вес печени, а также сжигалось меньше жира в печени. Еще крысы, получавшие фруктозу, были склонны к проблемам с кровяным давлением.
Фото: СС0 Public Domain
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