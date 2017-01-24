«Астана» выше клубов из Англии и Франции в сводной таблице Лиги Чемпионов

На официальном сайте УЕФА опубликована сводная таблица Лиги Чемпионов за всю историю турнира, в которой подсчитаны очки, набранные клубами за последние 25 лет, сообщает сообщает Sports.kz.





Отметим, что отсчет ведется с 1992 года, поскольку ранее Лига Чемпионов называлась Кубком Чемпионов.





Рейтинг с 319 очками возглавляет мадридский «Реал», за ним расположились «Барселона» (315) и «Бавария» (284). Также в топ-5 вошли английские «Манчестер Юнайтед» (272) и «Арсенал» (207).





«Астана» занимает 110-е место, имея в активе 4 очка. Казахстанская команда расположилась в этой таблице выше английского «Блэкберна», французского «Монпелье», голландского «Херенвена» и других клубов.





В сезоне-2015/16 «Астана» выступила в групповом этапе Лиги Чемпионов, где ее соперниками были испанский «Атлетико», португальская «Бенфика» и турецкий «Галатасарай». В шести играх казахстанцы набрали 4 очка, ни разу не проиграв дома.







