В аэропорту Алматы задержали 5 авиарейсов
24 января 2017, 10:45
Отмененных рейсов - нет.
По состоянию на 23/01-24/01 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержано пять авиарейсов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.
1 DV725 Алматы-У-Каменогорск (позднее прибытие самолета) Скат
2 KC405 Алматы-Киев (ожидание транзитных пассажиров) Эйр Астана
3 Z92110 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) Бек Эйр
4 DV735 Алматы-Семей (позднее прибытие самолета) Скат
5 Z92013 Алматы-Актобе (позднее прибытие самолета) Бек Эйр
В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 1000 м, горизонтальная 5000 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.
Очистка взлётно - посадочной полосы (ВПП) от снега в Международном аэропорту Алматы.
Видео: с ФБ
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