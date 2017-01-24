«Асар» может вернуться

Но на этот раз так предлагают назвать единую площадку для диалога между государством, бизнесом и НПО.

На заседании Правительства РК министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев представил ряд мер по решению имеющихся в неправительственном секторе проблемных вопросов, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В целях решения задач предлагается осуществить ряд системных мер. Это активно вовлекать НПО в процесс формирования тематики проектов на основе изучения и анализа потребностей регионов, целевых групп и предложений общественных советов; расширить тематику соцпроектов в соответствии с компетенцией госорганов. Министерством планируется разработать четки правовые механизмы формирования мониторинга и оценки результатов соцпроектов и стандартизации услуг НПО, готовятся изменения в Правила предоставления грантов», - сказал он.





«Предлагаем, чтобы центральные госорганы участвовали в формировании тематики и объемах финансирования. Местные исполнительные органы необходимо наделить правом грантового финансирования для региональных НПО. Для широкого вовлечения бизнеса в общество предлагается создать трехстороннюю площадку - государства, бизнеса и НПО, например, под названием «Асар». Проводить ежегодно в разных регионах страны», - добавил глава ведомства.





В то же время, по его словам, устойчивость НПО в малых городах и селах видится через организацию деятельности там информационно-ресурсных центров.





«По мнению экспертов НПО, имеется необходимость создания в областных центрах, городах Астана, Алматы консалтинговых центров, которые бы предоставляли широкий спектр услуг и помещения для работы НПО и инициативных граждан. В связи с этим предлагается акиматам изыскать возможность предоставления пустующих помещений для открытия гражданских центров по принципу одного окна. Такой положительный опыт имеется в Костанайской области. Координация деятельности таких центров возможна со стороны Центра поддержки гражданских инициатив», - указал Н. Ермекбаев.





Как он отметил, встречи на местах показали, что деятельность общественных советов нуждается в единой площадке.





«В связи с этим просим поддержать предложение проведения первого республиканского мажилиса общественных советов в этом году», - проинформировал министр.





По его данным, в настоящее время в Казахстане насчитывается более 18 тысяч НПО, но согласно базе данных НПО, 9 тысяч из них бездействующие.





В свою очередь Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил детально рассмотреть все вопросы и предложения по НПО и по общественным советам.





«Все вопросы, которые были рассмотрены и предложены со стороны НПО, Нурлан Байузакович (Ермекбаев), рассмотрите. На слух есть такие, которые рассмотрят детального обсуждения и анализа, чтобы ошибок не было. Внимательно надо будет посмотреть», - сказал он.





«Очень больной вопрос, как я понял по общественным советам. Мы в прошлом году создали, но, наверное, еще не раскачались. Есть какие-то вопросы, на которые надо обратить внимание. Ваше министерство, Нурлан Байузакович, это мост между нами и НПО и всеми остальными. Поэтому эту большую работу дальше проводите», - заключил Б. Сагинтаев.





Ксения Давыдова, Астана