В Италии спасли трех щенков из заваленного лавиной отеля
24 января 2017, 12:37
Спасенные щенки будет отданы ветеринарам для осмотра.
Спасатели вытащили трех щенков из-под завалов гостиницы "Ригопиано" в итальянских Апеннинах, на которую на прошлой неделе сошла лавина. Как отмечают работающие на месте ЧП специалисты, обнаружение собак говорит о том, что в завалах все еще есть воздушные пузыри, пишет Русская служба ВВС.
Напомним, вечером 18 января лавина накрыла трехэтажный отель "Ригопиано" в курортной зоне Гран-Сассо в регионе Абруццо. Из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром на следующий день. Они сразу пришли к выводу, что число жертв будет велико.
"Мы знали, что эти собаки были там (в отеле), но не знали точно, где именно. Когда мы узнали это, то предупредили пожарных, которые проникли в здание. Мы обнаружили их в котельной", - рассказал журналистам сотрудник спасательных служб.
По его словам, щенки будут отданы на проверку ветеринарам, хотя на первый взгляд кажется, что с ними все в порядке. К настоящему моменту подтверждена смерть семи человек. 22 человека числятся пропавшими без вести, однако спасатели надеются, что под завалами все еще могут быть выжившие.
Фото: EPA, AFP
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