В Италии спасли трех щенков из заваленного лавиной отеля

Спасатели вытащили трех щенков из-под завалов гостиницы "Ригопиано" в итальянских Апеннинах, на которую на прошлой неделе сошла лавина. Как отмечают работающие на месте ЧП специалисты, обнаружение собак говорит о том, что в завалах все еще есть воздушные пузыри , пишет , пишет Русская служба ВВС





Напомним, вечером 18 января лавина накрыла трехэтажный отель "Ригопиано" в курортной зоне Гран-Сассо в регионе Абруццо. Из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром на следующий день. Они сразу пришли к выводу, что число жертв будет велико.





"Мы знали, что эти собаки были там (в отеле), но не знали точно, где именно. Когда мы узнали это, то предупредили пожарных, которые проникли в здание. Мы обнаружили их в котельной", - рассказал журналистам сотрудник спасательных служб.













По его словам, щенки будут отданы на проверку ветеринарам, хотя на первый взгляд кажется, что с ними все в порядке. К настоящему моменту подтверждена смерть семи человек. 22 человека числятся пропавшими без вести, однако спасатели надеются, что под завалами все еще могут быть выжившие.



