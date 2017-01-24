Промоутер назвал лучшее место для возможного боя Головкина в Астане

Известный казахстанский промоутер Болат Манкенов рассказал корреспонденту Vesti.kz , насколько вероятно проведение поединка чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) и обладателя пояса WBO в этом же весе британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) в Астане.





- Сондерс - обладатель чемпионского пояса, которого у Головкина нет. Как говорится, не хватает пятой звезды. Логично вот такой матч сделать в Казахстане. Это было бы большое событие, однако пока контракта не будет, все это слухи. У казахов есть поговорка: "Если ветер не подует, пшеница не заколышется". Раз в СМИ уже муссируются разговоры, значит, движение началось. Возможно, после боя с Джейкобсом последует официальное объявление, - отметил Манкенов.





- Вы говорили, один из основных вопросов - финансовый?





- Если обе команды хорошо отработают, то они не будут вешать все расходы на Казахстан. Это большая индустрия, и они так же привлекут спонсоров, и организация такого события не ляжет только на плечи нашей стороны. В прошлом году к нам приезжали представители HBO. Они остались довольны "Астана Ареной". Если бы можно было бы провести бой Головкина в Казахстане, лучше всего подошел бы 40-тысячный стадион "Астана Арена". Учитывая, что бой, скорее всего, пройдет в рамках ЭКСПО, трибуны будут забиты до отказа.





- А Вы верите, что поединок с Сондерсом состоится в этом году в Астане?





- Я очень хотел бы, чтобы Гена провел этот знаковый бой в Астане. Это будет событие мирового масштаба, которое станет яркой страницей в истории нашего бокса.





Ранее в СМИ появилась информация о том, что Головкин и Сондерс согласовали все условия поединка на лето в Казахстане.





Напомним, что Сондерс, рассказывая о ближайших планах, заявил, что не боится Головкина. Его промоутер Фрэнк Уоррен добавил, что соперник станет известен уже на следующей неделе, и поединок будет титульным. Сам Головкин не раз заявлял, что его главная цель - объединить все пояса в среднем весе. Для этого ему как раз не хватает титула WBO, которым владеет Сондерс.





Стоит отметить, что тренер Головкина Абель Санчес сообщал о том, что его подопечный проведет четыре боя в 2017 году. Один из поединков может пройти в июне в Казахстане. Вероятнее всего, он состоится в Астане в рамках ЭКСПО-2017. О том, что поединок боксеров может стать украшением международной выставки, казахстанский промоутер Болат Манкенов сообщал еще в ноябре прошлого года.



