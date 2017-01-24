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Сирийская вооруженная оппозиция назвала условие для поездки в Женеву

24 января 2017, 14:31

Двухдневные сирийские переговоры в Астане начались 23 января.


Условием участия вооруженной оппозиции Сирии в переговорах в Женеве под эгидой ООН является успех раунда в Астане, заявил РИА Новости советник делегации оппозиции Усама Абу Зейд.

Напомним, двухдневные сирийские переговоры в Астане начались 23 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.

"Этот вопрос связан с результатами встречи в Астане. Если будут позитивные результаты — возможно. Но сейчас сложно сказать", — сказал Абу Зейд, отвечая на вопрос о возможности участия вооруженной оппозиции в переговорах в Женеве.

Фото: REUTERS/ Mukhtar Kholdorbekov

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