Сирийская вооруженная оппозиция назвала условие для поездки в Женеву

Условием участия вооруженной оппозиции Сирии в переговорах в Женеве под эгидой ООН является успех раунда в Астане , заявил , заявил РИА Новости советник делегации оппозиции Усама Абу Зейд.





Напомним, двухдневные сирийские переговоры в Астане начались 23 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.





"Этот вопрос связан с результатами встречи в Астане. Если будут позитивные результаты — возможно. Но сейчас сложно сказать", — сказал Абу Зейд, отвечая на вопрос о возможности участия вооруженной оппозиции в переговорах в Женеве.



