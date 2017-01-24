Как перераспределят полномочия между ветвями госвласти в Казахстане

В Астане состоялось заседании рабочей группы с участием Президента РК.

В ходе заседания глава государства отметил, что вопрос перераспределения полномочий между ветвями государственной власти является последовательным и закономерным этапом развития республики, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.





- Реализация одной из пяти институциональных реформ, предложенных мной, предполагает наделение Правительства дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики. При этом в компетенции Президента будут оставаться основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Глава государства обратил внимание на снижение количества полномочий, отнесенных изначально сугубо к компетенции Президента Казахстана.





- К примеру, полномочия в части утверждения программ, вопросы кадровых изменений в Правительстве, создания новых органов управления могут быть переданы в компетенцию Правительства и Парламента, - отметил Нурсултан Назарбаев.





Также Президент Казахстана подчеркнул необходимость действенного усиления роли Парламента в системе государственного управления.





- В наших условиях Правительство формируется победившей партией или фракциями. Таким образом, должна быть пересмотрена роль Парламента в отношении Правительства по многим вопросам, - подчеркнул глава государства.





Кроме того, Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на вопросах ответственности государственных органов за проводимые реформы и их успешную реализацию.





Руководитель рабочей группы доложил Главе государства о выработанных предложениях по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти.





- В соответствии с поставленной задачей сформулированы предложения по трем направлениям.





Первое. Это предложения по перераспределению законодательно установленных полномочий главы государства, которые не требуют внесения изменений в Конституцию. В этой части обобщены предложения государственных органов. В целом, предложения касаются полномочий, которыми регулируются вопросы социально-экономической сферы. Это вопросы управления экономикой, финансами, государственным имуществом, полномочия, связанные с решением отдельных вопросов административно-территориального устройства.





Второе. Верховным Судом и Генеральной прокуратурой представлены предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности судебной и правоохранительной систем, которые также не требуют внесения изменений в Конституцию. Это предложения, касающиеся усиления судебного контроля, дальнейшего сокращения участия прокуроров в гражданском и административном процессе. Всего в судебно-правовой сфере представлено 13 предложений, не требующих конституционных изменений.





Третье. рабочей группой отдельно рассмотрены порядка 40 предложений, предполагающих коррекцию норм Конституции. Активность в этом вопросе проявили представители депутатского корпуса, научно-экспертного сообщества. Внесенные предложения предусматривают расширение полномочий Парламента и его палат, в том числе при формировании Правительства. Также предложено усилить подотчетность Правительства перед Парламентом и его палатами.





Кроме того, поступили предложения по усилению самостоятельности и ответственности Правительства. Часть предложений, направленных на модернизацию судебно-правовой сферы также связана с изменением Конституции.





В частности, речь идет о возможном уточнении статуса и функций Верховного Суда и определении требований, предъявляемых к судьям. Было предложено скорректировать нормы, определяющие статус и полномочия органов прокуратуры. Внесены предложения о совершенствовании механизма конституционного контроля.





Таким образом, на Ваше рассмотрение вносятся базовые подходы, предполагающие перераспределение законодательных установленных полномочий без изменения Конституции.





Также выработаны и вносятся на Ваше рассмотрение подходы по возможному изменению норм Конституции, направленные, прежде всего на расширение полномочий Парламента, а также усиление самостоятельности и ответственности Правительства, - сказал А.Джаксыбеков.





Член рабочей группы З.Федотова отметила конструктивный характер представленных поправок.





- Мы передаем в основном организационно-исполнительные функции, которыми должно обладать Правительство. Это теперь и ответственность Правительства.





В части деятельности Парламента, мы видим, что Мажилис в основном наделяется полномочиями по согласованию, - сказала профессор Академии государственного управления.





Наряду с этим, членом рабочей группы М.Бекетаевым был представлен проведенный Правительством анализ по определению норм, закрепляющих полномочия Президента.





- Были проанализированы 11 конституционных законов, 20 кодексов и 298 законов. Нормы, которые устанавливают полномочия Президента, содержатся в 11 нормах и 80 законах. Правительством совместно с рабочей группой выработаны 32 предложения по перераспределению полномочий главы государства. Данные предложения предполагают внесение изменений в законы, не требуя изменений Конституции, - подчеркнул министр юстиции.





Также, Председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» отметил, что во всех филиалах идет обсуждение на основе проведенного анализа.





- Юридическая общественность поддерживает проводимые реформы, отмечая их актуальность и своевременность, - сказал Р.Мукашев.





На заседании также выступили другие члены рабочей группы.









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