В столице процедуру регистрации прошли более 75 тыс человек
24 января 2017, 15:56
За отсутствие временной регистрации постояльцев предусмотрен административный штраф.
По данным миграционной полиции ДВД города Астаны, в столице по состоянию на 23 января 2017 года зарегистрировано 75 540 жителей, из них с постоянной пропиской 25 602 человека и 49 938 – с временной регистрацией, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.
Напомним, в январе вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», который предусматривает обязательную регистрацию граждан на момент временного пребывания в другом городе либо населенном пункте.
По сообщению представителей миграционной полиции столичного ДВД, для регистрации временного места жительства гражданам необходимо обратиться по месту временного пребывания (проживания) в ЦОН соответствующего района.
Для удобства граждан услугу временной регистрации можно получить в онлайн-режиме.
За отсутствие временной регистрации постояльцев предусмотрена административная ответственность статьей 493 КоАП РК.
Штрафовать за отсутствие регистрации будут только с середины марта.
Фото с сайта Sputnik Казахстан
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