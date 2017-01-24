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В столице процедуру регистрации прошли более 75 тыс человек

24 января 2017, 15:56

За отсутствие временной регистрации постояльцев предусмотрен административный штраф.


По данным миграционной полиции ДВД города Астаны, в столице по состоянию на 23 января 2017 года зарегистрировано 75 540 жителей, из них с постоянной пропиской 25 602 человека и 49 938 – с временной регистрацией, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.

Напомним, в январе вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», который предусматривает обязательную регистрацию граждан на момент временного пребывания в другом городе либо населенном пункте.

По сообщению представителей миграционной полиции столичного ДВД, для регистрации временного места жительства гражданам необходимо обратиться по месту временного пребывания (проживания) в ЦОН соответствующего района.

Для удобства граждан услугу временной регистрации можно получить в онлайн-режиме.

За отсутствие временной регистрации постояльцев предусмотрена административная ответственность статьей 493 КоАП РК.

Штрафовать за отсутствие регистрации будут только с середины марта.

Фото с сайта Sputnik Казахстан

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