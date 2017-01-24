Как в Алматы предпринимателей приравняли к попрошайкам и проституткам

Раздачу бесплатных рекламных листовок возле магазина двое полицейских, патрулировавших Алмалинский район, расценили как приставание в общественном месте, сообщила Палата предпринимателей Алматы, передает Zakon.kz.





На работников ТОО «Белый ветер» полицейские оформили протокол об административном правонарушении. Руководитель компании не смог самостоятельно доказать неправомерность протокола и обратился в Палату предпринимателей Алматы. В свою очередь юристы палаты направили письмо в прокуратуру Алмалинского района.





Прокуроры обратили внимание на то, что двое мужчин, раздававшие рекламные листовки, являются сотрудниками компании и были одеты в фирменную форму с символикой компании.





Согласно статье 449 КР КоАП, приставанием в общественных местах считается назойливое обращение лиц, которые не являются субъектами предпринимательства, а занимаются гаданием, попрошайничеством и услугами сексуального характера. В результате неправомерный протокол был отменен прокуратурой Алмалинского района.





Как указывается в сообщении, Палата предпринимателей Алматы только за последний год выиграла 58 судебных дел, отстояв права и интересы предпринимателей на сумму 5,4 миллиарда тенге.







