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Как в Алматы предпринимателей приравняли к попрошайкам и проституткам

24 января 2017, 16:39

На работников компании «Белый ветер» полицейские оформили протокол об административном правонарушении.


Раздачу бесплатных рекламных листовок возле магазина двое полицейских, патрулировавших Алмалинский район, расценили как приставание в общественном месте, сообщила Палата предпринимателей Алматы, передает Zakon.kz.

На работников ТОО «Белый ветер» полицейские оформили протокол об административном правонарушении. Руководитель компании не смог самостоятельно доказать неправомерность протокола и обратился в Палату предпринимателей Алматы. В свою очередь юристы палаты направили письмо в прокуратуру Алмалинского района.

Прокуроры обратили внимание на то, что двое мужчин, раздававшие рекламные листовки, являются сотрудниками компании и были одеты в фирменную форму с символикой компании.

Согласно статье 449 КР КоАП, приставанием в общественных местах считается назойливое обращение лиц, которые не являются субъектами предпринимательства, а занимаются гаданием, попрошайничеством и услугами сексуального характера. В результате неправомерный протокол был отменен прокуратурой Алмалинского района.

Как указывается в сообщении, Палата предпринимателей Алматы только за последний год выиграла 58 судебных дел, отстояв права и интересы предпринимателей на сумму 5,4 миллиарда тенге.



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