Шварценеггер представил электрический G-Glass
24 января 2017, 17:00
Аккумуляторы равномерно распределены в машине – они находятся в подкапотном пространстве, сзади на месте топливного бака и под полом.
Австрийский производитель аккумуляторов Kreisel Electric GmbH и актер Арнольд Шварценеггер представили внедорожник Mercedes G-Class, переделанный в электрокар.
Автомобиль лишили традиционной силовой установки, заменив ее двумя электромоторами суммарной мощностью в 360 киловатт (490 л.с.). Они питаются от 510-килограммового комплекта батарей емкостью в 80 киловатт-часов.
Аккумуляторы равномерно распределены в машине – они находятся в подкапотном пространстве, сзади на месте топливного бака и под полом. Электрический «Гелендеваген» развивает 100 км/ч за 5,6 секунды, может разогнаться до максимальных 183 км/ч и проехать на одном заряде 300 км. Подзарядить батареи на 80% можно всего за 25 минут. В Kreisel Electric утверждают, что внедорожные возможности G-Class никак не пострадали после перехода на электротягу.
Снаружи электромобиль отличается от обычного Mercedes G 350 d, из которого сделан, только новой эмблемой и зарядным портом на месте горловины топливного бака. В салоне переделали приборную панель, чтобы она отображала специфическую для электрокаров информацию: тахометр убрали, шкалу уровня топлива заменили индикатором заряда батареи.
Электрический G-Class построен в одном экземпляре и не предназначен для продажи. В ближайшее время Арнольд Шварценеггер, десятилетиями водивший дизельные «Мерседесы», приступит к ездовым испытаниям прототипа в Лос-Анджелесе.
Фирма Kreisel Electric GmbH, основанная тремя братьями Кризель пару лет назад, поставляет электрические силовые агрегаты, строит собственный аккумуляторный завод и собирает уникальные прототипы. В числе их предыдущих работ – электрические Volkswagen Golf, Skoda Yeti, Porsche Panamera, BMW 3-Series.
Текст: Александр Орехов
Фото: Kreisel Electric
Via cartimes
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