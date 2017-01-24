В двух областях Казахстана закрыты дороги

Сегодня, 24 января, в Карагандинской и Актюбинской области введены ограничения движения транспорта , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу «Казахавтодор».





В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Жезказган-Петропавловск» км. 136-252, участок от с.Улытау до границы Костанайской области.





По тем же причинам в Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:





1. «Актобе-Атырау-Астрахань» км. 177-330, участок от п.Шубаркудук до границы Атырауской области.





2. «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км. 0-257, участок от г.Кандыагаш до г.Шалкар.





3. «Самара-Шымкент» км. 618-703, участок от п.Кобда до п.Маржанбулак.



