В двух областях Казахстана закрыты дороги
24 января 2017, 19:23
Ограничения введены из-за метели и плохой видимости.
Сегодня, 24 января, в Карагандинской и Актюбинской области введены ограничения движения транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу «Казахавтодор».
В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Жезказган-Петропавловск» км. 136-252, участок от с.Улытау до границы Костанайской области.
По тем же причинам в Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
1. «Актобе-Атырау-Астрахань» км. 177-330, участок от п.Шубаркудук до границы Атырауской области.
2. «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км. 0-257, участок от г.Кандыагаш до г.Шалкар.
3. «Самара-Шымкент» км. 618-703, участок от п.Кобда до п.Маржанбулак.
Фото: kazavtodor.kz.
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