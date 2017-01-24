Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В двух областях Казахстана закрыты дороги

24 января 2017, 19:23

Ограничения введены из-за метели и плохой видимости.


Сегодня, 24 января, в Карагандинской и Актюбинской области введены ограничения движения транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу «Казахавтодор».

В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Жезказган-Петропавловск» км. 136-252, участок от с.Улытау до границы Костанайской области.

По тем же причинам в Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Актобе-Атырау-Астрахань» км. 177-330, участок от п.Шубаркудук до границы Атырауской области.

2. «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км. 0-257, участок от г.Кандыагаш до г.Шалкар.

3. «Самара-Шымкент» км. 618-703, участок от п.Кобда до п.Маржанбулак.

Фото: kazavtodor.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также
Загрузка...