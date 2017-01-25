Адильбек Ниязымбетов стал новым капитаном сборной Казахстана по боксу

Команда и тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Мырзагали Айтжановым приняли решение о присвоении этого высокого статуса двукратному серебряному призеру Олимпийских игр Адильбеку Ниязымбетову. Ранее капитаном сборной был Данияр Елеусинов, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро.





Адильбек Ниязымбетов - один из самых титулованных казахстанских боксеров. Помимо двух серебряных наград Олимпиады на его счету победы на чемпионатах Азии и Азиатских Игр, также Ниязымбетов является неоднократным финалистом чемпионата мира, победителем нескольких чемпионатов Казахстана и ряда международных турниров.





- Кандидатуру Адильбека выдвинул Василий Левит и мы это предложение единогласно поддержали, - сообщил главный тренер национальной сборной Мырзагали Айтжанов. – Главная задача капитана – поддерживать командный дух и сплочённость боксёров. Ниязымбетов больше всех подходит для этого – он самый опытный, самый титулованный и самый уважаемый член сборной. Уверен, что он со своей ролью справится и будет настоящим лидером до самой Олимпиады в Токио.





Боксёрская сборная - в наполовину обновлённом составе - до 25 января находится во Всемирной академии бокса на сборах по общефизической подготовке. В ближайшее время спортсмены примут участие в традиционных турнирах в Венгрии - памяти Боская - и Болгарии – Странжа, а с 6 по 20 февраля пройдут очередные сборы в академии, как запланировано – совместно со спортсменами из США и Германии.



