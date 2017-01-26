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В Индии местный житель выловил двуглавого змея

26 января 2017, 07:44

Мужчина держит пресмыкающееся у себя на руке.


В Сети набирает популярность видео со змеёй-мутантом, у которой выросло две головы, сообщает Life.ru.

Жуткие кадры были сняты в Индии.

Мужчина держит пресмыкающееся у себя на руке, а то, в свою очередь, ползает как ни в чём не бывало.


Фото: скриншот видео

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