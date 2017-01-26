В Индии местный житель выловил двуглавого змея
26 января 2017, 07:44
Мужчина держит пресмыкающееся у себя на руке.
В Сети набирает популярность видео со змеёй-мутантом, у которой выросло две головы, сообщает Life.ru.
Жуткие кадры были сняты в Индии.
Мужчина держит пресмыкающееся у себя на руке, а то, в свою очередь, ползает как ни в чём не бывало.
Фото: скриншот видео
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